Απρόσμενος εισβολέας: Αστυνομικοί δεν πίστευαν ποιος πάτησε τον συναγερμό σε σούπερ μάρκετ

Ο συναγερμός ενός σούπερ μάρκετ σε περιοχή της Φρανκφούρτης στη Γερμανία ενεργοποιήθηκε, αλλά όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που θα αντίκριζαν.

Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν αφού ήχησε ο συναγερμός, εντόπισαν έναν σκαντζόχοιρο, παγιδευμένο στον χώρο όπου βρισκόταν το σύστημα.

Βρήκαν το ζώο στο χώρο της εισόδου του καταστήματος, μη έχοντας τρόπο να βγει από κλειστές πόρτες και ρολά.

Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως «τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και, απ' ό,τι φαίνεται, χωρίς εγκληματική πρόθεση».

Κατά πάσα πιθανότητα ο σκαντζόχοιρος είχε διεισδύσει απαρατήρητος την προηγούμενη ημέρα μέσα στο σούπερ-μαρκετ και, όταν το κατάστημα έκλεισε, οι υπεύθυνοι τον κλείδωσαν μέσα σ' αυτό χωρίς να αντιληφθούν την παρουσία του.

Ενώ εξερευνούσε στους χώρους, πάτησε κατά τύχη τον συναγερμό.

Το ζώο υποβλήθηκε σε σύντομη εξέταση από κτηνίατρο, πριν αφεθεί ελεύθερο σώο και αβλαβές.