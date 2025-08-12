«Αξιολόγηση προϊόντος: Ο τεσσάρων μηνών γιος μου» - H viral κριτική μωρού απ' τον πατέρα του

Σε μια απολαυστική και χιουμοριστική παραλλαγή των κλασικών βίντεο γονεϊκότητας, ο δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου Ross Pomerantz — γνωστός στο διαδίκτυο ως «Corporate Bro» — παρουσιάζει το τεσσάρων μηνών βρέφος του ως... το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα.

Το ευρηματικό βίντεο, που συνδυάζει γονεϊκή τρυφερότητα με το γνώριμο σατιρικό ύφος του δημιουργού, σάρωσε στα social media, συγκεντρώνοντας πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές στο Instagram και χιλιάδες ακόμα σε TikTok και YouTube.

Η «κριτική» του προϊόντος

Το βίντεο δομείται σαν ένα καλογυρισμένο review τεχνολογικού προϊόντος, όπου ο Pomerantz παρουσιάζει τα «τεχνικά χαρακτηριστικά», την «απόδοση» και το «design» του μωρού του. Με χιουμοριστικές ατάκες όπως το «new baby smell» και σχόλια για «bugs» στον ύπνο που «θα διορθωθούν με το επόμενο update», το βίντεο κερδίζει τις εντυπώσεις ισορροπώντας τέλεια ανάμεσα στην παρωδία και την τρυφερότητα.

Με το βρέφος στην αγκαλιά και ντυμένο με τα απαραίτητα... cool γυαλιά ηλίου, ο “Corporate Bro” ξεκινά την παρουσίαση αναφερόμενος στην «παράδοση εντός 9 μηνών», ενώ επαινεί την «απίθανη αντοχή», το «ελαφρύ βάρος» και την «premium» αγκαλιά του «μοντέλου». Η αποκρυπτογράφηση των κλάματων παρομοιάζεται με έναν πολύπλοκο αλγόριθμο, ενώ το χαμόγελο του μωρού χαρακτηρίζεται «game changer».

Performance, AI και... καμία επιστροφή

Η «απόδοση» του «προϊόντος» παρουσιάζεται ως η ικανότητά του να μετατρέπει το μητρικό γάλα σε ενέργεια και ανάπτυξη, θυμίζοντας προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Όσο για την «ποιότητα ήχου», ο δημιουργός τη χαρακτηρίζει δυνατή, αλλά ορισμένες φορές... υπερβολικά έντονη. Το όλο concept ολοκληρώνεται με μια «τετραμηνιαία αξιολόγηση» και βαθμολογία τεσσάρων αστεριών με τίτλο “Baby v1.0”.

Το highlight όμως είναι το σχόλιο που κάνει τη διαφορά: σε αντίθεση με άλλα προϊόντα, “αυτό δεν επιστρέφεται”. Κάτι που –όπως δείχνει το βίντεο– δεν θα ήθελε κανείς να κάνει!

Ένα digital star γεννιέται

Το κοινό αντέδρασε με ενθουσιασμό, γεμίζοντας τα σχόλια με χιουμοριστικά references όπως “teen mode”, “bug fixes στην εφηβεία” και ερωτήσεις για... «δωρεάν δοκιμαστική περίοδο». Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής –το βρέφος– παρέμεινε ατάραχος και cool καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, κοιτώντας την κάμερα με σοβαρότητα, σαν γνήσιο tech icon της επόμενης γενιάς.

Το αποτέλεσμα; Ένα βίντεο που δεν προβάλλει απλώς την καθημερινότητα ενός νέου πατέρα, αλλά την επαναπροσδιορίζει με δημιουργικότητα, φαντασία και πολύ χιούμορ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Times of India