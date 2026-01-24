Αυτή είναι η νέα ευφάνταστη βρισιά που χρησιμοποιεί η Gen Z στο TikTok

Όσο η Gen Z προσπαθεί να αποτινάξει τους ισχυρισμούς της πιο «chronically online» γενιάς, τόσο πιο περίεργες λέξεις σκαρφίζεται και κάνει viral. Aυτή τη φορά ανακάλυψε μια βρισιά που μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποιος την σκέφτηκε.

Φυσικά κάθε γενιά επινοεί τους δικούς της κώδικες επικοινωνίας ή πιο απλά τα δικά της «inside jokes» για να μπερδεύει τους μεγαλύτερους. Οι millennials κάποτε είχαν ανακαλύψει όρους όπως το «YOLO» και το «bae», για να συνεννοούνται.

Πλέον, την σκυτάλη έχει λάβει η Γενιά Ζ και μέχρι τώρα δεν έχει απογοητεύσει: Φράσεις όπως «rizz», «aura farming» και «brain rot» χρησιμοποιούνται καθημερινά στα social media, ενώ τελευταία προσθήκη είναι η λέξη «choppelganger».

Αν δεν έχετε καμία ιδέα τι μπορεί να σημαίνει, σας διαβεβαιώνουμε πως σίγουρα δεν θα θέλατε να σας αποκαλέσουν «choppelganger».

Ο όρος αποτελείται από τις λέξεις «chopped» και «doppelganger». Η λέξη «chopped» σημαίνει μη ελκυστικός, άσχημος ή απεριποίητος και είναι ένας αρκετά συνηθισμένος όρος που συναντάμε κυρίως σε σχόλια και βίντεο του TikTok.

Από την άλλη, ο όρος doppelganger είναι πολύ πιο γνωστός και περιγράφει δύο άτομα που μοιάζουν πολύ εξωτερικά, χωρίς να έχουν κάποια συγγένεια ή να γνωρίζονται.

Ενώνοντας τις δύο έννοιες σε μια, προκύπτει ο όρος choppelganger που ουσιαστικά σημαίνει ότι είσαι η μη ελκυστική εκδοχή ενός άλλου ατόμου και χρησιμοποιείται για να συγκρίνει συνήθως έναν celebrity με έναν «κοινό θνητό». Για παράδειγμα, αν σας έλεγε κάποιος ότι είστε choppelganger του Κωνσταντίνου Αργυρού, αυτό θα σήμαινε ότι σας είπε φθηνή εκδοχή του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Πώς βγήκε η λέξη

Όπως στις περισσότερες αργκό λέξεις, είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπίσει κανείς την ακριβή προέλευση της λέξης choppelganger, καθώς συνήθως τέτοιου είδους λέξεις εμφανίζονται στις πιο κρυφές γωνιές του διαδικτύου και μεταδίδονται αστραπιαία.

Αυτό φαίνεται να ισχύει και για το choppelganger, με την πρώτη αναφορά του να προέρχεται από ένα σχόλιο που άφησε κάποιος χρήστης κάτω από ένα βίντεο κάποιου που έμοιαζε με τον Kendrick Lamar, το οποίο έγραφε:

«Το διάβασα ως choppelganger και νομίζω ότι απλώς έφτιαξα μια λέξη για κάποιον που σου μοιάζει, αλλά είναι η χειρότερη εκδοχή σου».

Έκτοτε έχει κερδίσει έδαφος στο TikTok, καθώς οι χρήστες αναζητούν όλο και περισσότερους «άτυχους» για να τους χαρακτηρίσουν choppelgangers διασημοτήτων.

Όσο για το αν είσαι original ή choppelganger, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τύχη. «Όλοι έχουν έναν choppelganger, είναι σαν κάποιος που μοιάζει σχεδόν με εσένα αλλά ψιλοκομμένος», έγραψε ένας χρήστης.

Εστιάζοντας στα θετικά, τουλάχιστον η φράση βγάζει περισσότερο νόημα από τις περισσότερες που έχουμε ακούσει τελευταία, όπως το «6-7».