Αυτό είναι το πιο γραφικό γήπεδο στον κόσμο! Σαν να παίζεις μπάσκετ στον Μεσαίωνα

Υπάρχουν πολλά ανοικτά γήπεδα μπάσκετ, που λόγω της τοποθεσίας τους είναι λίγο... ομορφότερα από άλλα, παρότι πρακτικα δεν έχουν κάτι παραπάνω,. Δύο μπασκέτες, ένα καλοσυντηρημένο δάπεδο και σωστές διαγραμμίσεις. Το συγκεκριμένο όμως γήπεδο που αναφερόμαστε, έχει το κάτι παραπάνω. Για την ακρίβεια σε μεταφέρει σε μία άλλη εποχή και γι αυτό έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να γίνει virαl.

Το City Wall Rooftop Court βρίσκεται στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και έχει κερδίσει τον τίτλο ενός από τα πιο γραφικά γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο. Το γήπεδο City Wall Rooftop Court στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας είναι ένα από τα πιο γραφικά γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο. Βρίσκεται στην κορυφή των ιστορικών τειχών της πόλης και προσφέρει εκπληκτική θέα στην Αδριατική Θάλασσα και την παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ.

Φυσικά, εδώ και χρόνια αποτελεί δημοφιλή προορισμό τόσο για τους τουρίστες όσο βέβαια καικαι για ντόπιους, καθώς είναι είναι ένα must-play μέρος για όποιον θέλει να σουτάρει σε ένα αξέχαστο και ασυνήθιστο περιβάλλον!