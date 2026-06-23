Βαρκελώνη: Χιλιάδες ποίηματα έπεσαν σαν βροχή από τον ουρανό - Ο συγκινητικός λόγος

Χιλιάδες ποίηματα «έπεσαν» από τον ουρανό στη Βαρκελώνη, θέαμα που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως φαίνεται σε βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα, στις 20 Ιουνίου χιλιάδες άνθρωποι σήκωσαν ψηλά το χέρι τους, προκειμένου να πιάσουν ποιήματα που έριχνε ένα ελικόπτερο κοντά στον Καθεδρικό Ναό της Βαρκελώνης, στη Γοτθική Συνοικία της πόλης.

Το γεγονός αυτό συνδέεται με την εκδήλωση «Βομβαρδισμός Ποιημάτων», στο πλαίσιο της οποίας ένα ελικόπτερο έριξε συγκεκριμένα 100.000 ποιήματα με θέμα την ελευθερία πάνω από τον Καθεδρικό Ναό.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Βομβαρδισμός Ποιημάτων (Bombardeig de Poesia) διοργανώθηκε από την χιλιανή καλλιτεχνική συλλογικότητα Casagrande για να σηματοδοτήσει τα 50 χρόνια από το τέλος της ισπανικής δικτατορίας. Η πρωτοβουλία μετέτρεψε μια τοποθεσία που κάποτε είχε σημαδευτεί από τον πόλεμο σε ένα ισχυρό σύμβολο μνήμης, πολιτισμού και ειρήνης.

Τι συμβολίζουν τα χιλιάδες ποίηματα που έπεσαν από τον ουρανό

Το γεγονός είχε βαθιά ιστορική σημασία για τους ντόπιους. Μεταξύ 1937 και 1939, κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, η Βαρκελώνη υπέστη 1.903 βομβιστικές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερες από 2.700 ανθρώπους και τραυμάτισαν περίπου 7.000 ανθρώπους.

Σχεδόν εννέα δεκαετίες αργότερα, χιλιάδες ποιήματα έπεσαν πάνω από τη Γοτθική Συνοικία, μετατρέποντας ένα οδυνηρό κεφάλαιο για την ιστορία της πόλης σε έναν φόρο τιμής στη μνήμη, την ελπίδα και την ελευθερία.

Σύμφωνα με το Catalan News, η περιοχή του Καθεδρικού Ναού, όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση «Βομβαρδισμός των Ποιημάτων», ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.