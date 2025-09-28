Βγήκε βόλτα στην Αθήνα με το... πόνυ της: Έκπληκτοι οι περαστικοί το φωτογράφιζαν

Μία γυναίκα βγήκε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με ένα... πόνυ, ομολογουμένως όχι το κατοικίδιο που θα περίμενε να δει κανείς.
Σε βίντεο που μεταδίδει η εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, η γυναίκα κρατάει το πόνυ από το λουράκι του, ενώ περαστικοί δεν χάνουν την ευκαιρία να το φωτογραφίσουν. Πιθανότατα επρόκειτο για τουρίστες, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.
Στα πλάνα φαίνεται το μικρό ασπρόμαυρο πόνυ, πιθανώς το ίδιο έκπληκτο, να επεξεργάζεται τον χώρο και να γλιστρά με τις οπλές του που σίγουρα δεν έχουν συνηθίσει να περπατούν στο τσιμέντο και την άσφαλτο.
