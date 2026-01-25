Βίντεο που σου κόβει την ανάσα: Αναρριχητής σκαρφάλωσε πύργο 508 μέτρων χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό

Με ένα βίντεο που σου κόβει την ανάσα, ένας αναρριχητής βράχων στην Ταιβάν, ο Άλεξ Χόνολντ έγινε viral - με την άποψη πολλών να λέει για λάθος λόγους - καθώς σκαρφάλωσε σήμερα (25/1) Κυριακή τον ουρανοξύστη Taipei 101 χωρίς κανένα σχοινί ή προστατευτικό εξοπλισμό.

Το κοινό έκανε λόγο για επικινδυνότητα, όταν είδε τον αναρριχητή να ανεβαίνει τον πύργο ύψους 508 μέτρων. Χρησιμοποίησε τις οριζόντιες μεταλλικές δοκούς για να τραβιέται προς τα πάνω μόνο με τα γυμνά του χέρια. Οι θεατές ξέσπασαν ξανά σε χειροκροτήματα όταν σε κάποιο σημείο σταμάτησε και γύρισε προς το μέρος τους, φορώντας ένα κόκκινο κοντομάνικο μπλουζάκι που ξεχώριζε καθώς έκανε την ανάβαση.

Η «free solo» ανάβαση του Χόνολντ στο εμβληματικό κτίριο της πρωτεύουσας της Ταϊβάν μεταδιδόταν ζωντανά στο Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων. Η άνοδος, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, καθυστέρησε κατά 24 ώρες λόγω βροχής.

Η ανάβαση προκάλεσε τόσο ενθουσιασμό όσο και ανησυχία σχετικά με τις ηθικές προεκτάσεις της μετάδοσης ζωντανά ενός τόσο υψηλού ρίσκου εγχειρήματος.

Ο Χόνολντ, σύμφωνα με τον Guardian, γνωστός για την ανάβασή του χωρίς σχοινί στο Ελ Καπιτάν του Εθνικού Πάρκου Γιοσέμιτι, ανέβηκε από μία γωνία του Taipei 101 χρησιμοποιώντας μικρές προεξοχές σε σχήμα L ως πατήματα. Κατά διαστήματα έπρεπε να ελιχθεί και να σκαρφαλώσει γύρω και πάνω από τα πλαϊνά μεγάλων διακοσμητικών κατασκευών που προεξέχουν από τον πύργο.

Η παρουσία ενός πλήθους που τον επευφημούσε ήταν ασυνήθιστη και αρχικά λίγο αγχωτική για τον Χόνολντ, καθώς οι αναβάσεις του γίνονται συνήθως σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Όταν ξεκινούσα από το έδαφος, σκέφτεσαι “α, είναι κάπως έντονο, τόσοι πολλοί άνθρωποι με παρακολουθούν”», είπε. «Αλλά μετά, ειλικρινά, όλοι μου εύχονταν το καλό. Ουσιαστικά αυτό κάνει όλη την εμπειρία να μοιάζει σχεδόν πιο γιορτινή — όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι είναι εκεί, με υποστηρίζουν και περνούν καλά».

Το κτίριο έχει 101 ορόφους, με το δυσκολότερο κομμάτι να είναι οι 64 όροφοι που αποτελούν το μεσαίο τμήμα — τα λεγόμενα «κουτιά μπαμπού» που δίνουν στο κτίριο τη χαρακτηριστική του όψη. Χωρισμένο σε οκτώ τμήματα, το καθένα έχει οκτώ ορόφους απότομης, προεξέχουσας αναρρίχησης, ακολουθούμενους από μπαλκόνια, όπου έκανε σύντομες στάσεις για ξεκούραση καθώς ανέβαινε.

Ο Χόνολντ δεν είναι ο πρώτος αναρριχητής που ανέβηκε τον ουρανοξύστη, αλλά είναι ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί. Ο Γάλλος αναρριχητής Αλέν Ρομπέρ σκαρφάλωσε το κτίριο ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2004, στο πλαίσιο των επίσημων εγκαινίων του τότε ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.