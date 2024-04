Βρήκαμε πόσο κοστίζει το σπίτι της Μόνικα - Τα αστρονομικά κόστη των τηλεοπτικών διαμερισμάτων

Tις προάλλες είχαμε αναρωτηθεί πως ο πανεπιστημιακός καθηγητής και η σερβιτόρα, ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός και η Ελένη Βλαχάκη θα κατάφερναν να συντηρούν ένα σπίτι στο Μαρούσι, εκεί όπου τα ενοίκια έχουν ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Κάναμε το πρόβλημα μεγαλύτερο, εντοπίσαμε ακόμα περισσότερα σπίτια που δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να συντηρηθούν οικονομικά από τους - φανταστικούς - πρωταγωνιστές τους. Τελικά, αν βάλουμε στην εξίσωση πχ πόσο κόστιζει το διαμέρισμα από τα Φιλαράκια και πόσα έβγαζε η Μόνικα Γκέλερ, θα πάρουμε ως αποτέλεσμα, ένα σενάριο με ακραία φαντασία.

Κάρι Μπράντσο (Sex & The City) - Upper East Side, Μανχάταν

Κόστος: 4.072 δολάρια (ενοίκιο) - 700.000 (αγορά)

Ποίο είναι: Είναι αυτό το σπίτι που συντηρούσε η Κάρι με το μισθό μιας συντάκτριας περιοδικών, και έπειτα, μιας podcaster.

Μόνικα Γκέλερ (Φιλαράκια) - Greeenwitch Village, Νέα Υόρκη

Kόστος: 6.154 δολάρια (ενοίκιο) - 2.000.000 δολάρια (αγορά)

Ποιο είναι: Είναι αυτό στο οποίο πληρώναν ως μηνιαία έξοδα 200 δολάρια ακατέβατα, η Μόνικα και η Ρέιτσελ, επειδή ήταν «από κληρονομιά».

Τέντ και Μάρσαλ (How I Met Your Mother) - Upper Werst Side, Μανχάταν

Outnow.ch

Kόστος: 7.100 δολάρια (ενοίκιο) - αγορά: αδιευκρίνιστο

Ποίο είναι: Είναι το σπίτι που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στη μετά-πανεπιστημιακή ζωή ο αρχιτέκτονας Τεντ και ο δικηγόρος Μάρσαλ. Εδώ οφείλουμε να δώσουμε ένα ελαφρυντικό στον σεναριογράφο της σειράς, που έκανε κάπως ρεαλιστική τη συνθήκη της συντήρησης ενός τόσο ακριβού διαμερίσματος. Οριακά, ένας δικηγόρος και ένας αρχιτέκτονας θα μπορούσαν να πληρώνουν νοίκι. ΠΟΛΥ οριακά.

Ρίτσαρντ Καστλ (Castle) - Σόχο, Μανχάταν

Kόστος: 10.150 δολάρια (ενοίκιο) - τουλάχιστον 3.000.000 δολάρια (αγορά)

Ποιο είναι: Το σπίτι του πρωταγωνιστή της αγαπημένης νουάρ σαπουνόπερας, που δηλώνει συγγραφέας. Προφανώς δεν είναι πιστευτό ότι μπορεί να το συντηρεί, αλλά τί είναι, στη συγκεκριμένη σειρά;

Πρίγκηπας του Μπελ Αιρ - Λος Άντζελες

Κόστος: 7.500.000 δολάρια. Δεν διατίθεται για ενοικίαση. Τουτέστιν, μπαίνεις μόνο αν είσαι πρίγκηπας.

Ποιο είναι: Αυτό που άραξε για πέντε-έξι χρόνια ο Γουίλ Σμίθ, όταν είδε ότι δεν την παλεύει άλλο στην Φιλαδέλφεια. Δικηγόρος ο θείος του, η θεία του δεν έκανε καμία δουλειά. Δεν έχουμε ιδέα πως πλήρωναν το νοίκι.

Το σπίτι της σειράς 'Full House'

Kόστος: Εδώ υπάρχει μια ιστορία. Το σπίτι αγοράστηκε από έναν εκ των παραγωγών της σειράς (!) έναντι 4.000.000 δολαρίων, το 2016. Το πούλησε τρία χρόνια μετά, κερδίζοντας δύο επιπλέον εκατομμύρια δολάρια. Δεν γίνεται καν συζήτηση για ενοικίαση.

Ποιο είναι: Αυτό που ζούσαν η Μέρι Κειτ και η Άσλεϊ Όλσεν μαζί με τον πατέρα τους και τους κολλητούς του. Αθλητικογράφος ήταν, μάλλον στο στοίχημα είχε κερδίσει το σπίτι.

Το σπίτι της ταινίας Home Alone

Κόστος: Πριν από δύο χρόνια, βρισκόταν στα κιτάπια των μεσιτών του Σικάγο (βρίσκεται στην περιοχή Βινέτκα του Ιλινόι), έναντι ποσού 2.100.000 δολαρίων. Τα περασμένα Χριστούγεννα είχε διατεθεί για μια μόνο ημέρα προς μίσθωση από το Airbnb. Ένας τυχερός θαμώνας, είχε πληρώσει μόλις 25 δολάρια. Keep the chance, you filthy animal.

Ποιο είναι: Αυτό που έμεινε μόνος του ο Κέβιν Μακάλιστερ.

Φίλιππος - Κλείσε τα Μάτια - Κολωνάκι/Λυκαβηττός

Κόστος: Εδώ θα κάνουμε μια πολύ αυθόρμητη εκτίμηση. βάσει φωτογραφιών από τη σειρά «Κλείσε τα Μάτια», όπου φαίνεται πως το σπίτι του ήταν τουλάχιστον 100 τετραγωνικά.

Εκεί ό Φίλιππος, ο χαρακτήρας που υποδυόταν ο Παπακαλιάτης, έκανε τον διαφημιστή και το σπίτι που ζούσε, αν κρίνουμε από τη θέα, και από το γεγονός ότι το στέκι του ήταν το μπαρ Dragoste (βρισκόταν στην Πατριάρχου Ιωακείμ, στο Κολωνάκι, ήταν αρκετά ακριβό. Σύμφωνα με την Χρυσή Ευκαιρία, ένα διαμέρισμα με ένα ή δύο υπνοδωμάτια, στην ευρύτερη περιοχή, δεν κοστίζει λιγότερο από 1.100 ευρώ. Ακόμα και με τιμές 2005-2006, μάλλον θα ήταν δύσκολο να μένει εκεί ο Φίλιππος.

Με στοιχεία από La Jolla μεσιτικό γραφείο, Timeout, TODAY