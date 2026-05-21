Chash or Trash: Η αποκαρδιωτική στιγμή με το δισκοπότηρο που δεν ήταν χρυσό - Μοιραράκη: «Συνέβη πρώτη φορά»

Μια αποκαρδιωτική στιγμή έζησε πωλητής στο Cash or Trash ο οποίος προσκόμισε ένα δισκοπότηρο για «χρυσό», αλλά τελικά δεν ήταν.

Στο επεισόδιο της Τρίτης 19 Μαΐου, ο κύριος Γιάννης από την Κύπρο παρουσιάστηκε στην εκπομπή με ένα δισκοπότηρο, το οποίο πίστευε πως είχε σημαντική αξία.

Η εκτίμηση του όμως ήταν 350 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο ηλικιωμένος είχε ζητήσει στο παρελθόν την ειδική κατασκευή του δισκοπότηρου, έχοντας την εντύπωση ότι σε αυτό είχαν χρησιμοποιηθεί χρυσός, ασήμι και πολύτιμοι λίθοι.

«Με ξεγέλασαν, με απογοήτευσαν όταν μου είπαν ότι δεν ήταν ασήμι. Αυτά γίνονται από κάποιους ανθρώπους που δεν τιμούν τον λόγο τους», δήλωσε απογοητευμένος.

Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος είπε ότι ήταν ένα διακοσμητικό δισκοπότηρο, η αξία του οποίου υπολογίστηκε στα 350 ευρώ καθώς δεν ήταν ούτε ασημένιο.

Ο πωλητής αποχώρησε από το παιχνίδι χωρίς να περάσει στο δωμάτιο των αγοραστών.

Το σχόλιο της Δέσποινας Μοιραράκη

Το βίντεο έγινε viral καθώς η απογοήτευση του ηλικιωμένου ήταν εμφανής.

Η παρουσιάστρια του Cash or Trash, Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και σχολίασε: «Αυτό συνέβη στα πέντε χρόνια της εκπομπής μας για πρώτη φορά. Ο εκτιμητής μας, ο Θάνος Λούδος, όχι μόνο έκανε τον έλεγχο, έχει και ειδικά φάρμακα για να μπορεί να ελέγξει αν κάτι είναι ή δεν είναι χρυσός, είναι ή δεν είναι ασήμι.

Εγώ με το που έπιασα στα χέρια μου αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για κάτι που είναι ευτελές. Ο κύριος Γιάννης πραγματικά ξαφνιάστηκε, αλλά αμέσως είπε ότι δεν θα πήγαινε μέσα να το πουλήσει».

Τι είπε ο εκτιμητής των αντικειμένων

Στη συνέχεια, στην εκπομπή μίλησε και ο εκτιμητής, Θάνος Λούδος, ο οποίος ανακοίνωσε στον παίκτη την εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου.

«Ήρθε ένας πολύ ωραίος κύριος, ο οποίος είχε ένα αντικείμενο, το οποίο θεωρούσε ότι ήταν χρυσό, ότι ήταν ασημένιο, ότι είχε πολύτιμες πέτρες πάνω. Τελικά αποδείχτηκε από τη δική μας την έρευνα ότι δυστυχώς αυτό δεν ήταν χρυσό.

Ο άνθρωπος στενοχωρήθηκε και είναι λογικό, γιατί όταν περιμένεις ότι έχεις στα χέρια σου κάτι που κάνει 15-20.000 ευρώ και ξαφνικά σου λένε ότι κάνει 300 ευρώ είναι άσχημο σαν εμπειρία.

Δεν ήθελε να πάει ο άνθρωπος μέσα, τι να πάει να πάρει 300 ευρώ; Δεν αξίζει, είπε ότι θα το κάνει δωρεά σε κάποια εκκλησία, σε κάποιον παππά να το αξιοποιήσει», ανέφερε ο Θάνος Λούδος.