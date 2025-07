Ελληνίδα δασκάλα τόλμησε να έχει τατουάζ και να κάνει βουτιά στη θάλασσα και έφαγε κράξιμο στο TikTok

Μία δασκάλα χορού, η Μαρία Δαουκοπούλου, θέλησε να ανεβάσει (άκουσον-άκουσον) ένα βίντεο από τη βουτιά της στη θάλασσα, σηματοδοτώντας με αυτό την έναρξη των διακοπών της και γράφοντας «κυρίααα, no more. Κυρία has gone».

Το... λάθος της μάλιστα γίνεται διπλό και αδιόρθωτο καθώς στο βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok φαίνεται το τατουάζ που έχει ψηλά στο πόδι.

Ήταν αρκετό για να απασφαλίσουν οι συντηρητικοί αδιόρθωτοι «Ελληνάρες» και να της γράψουν στα σχόλια: «Γι αυτό μεγάλη προσοχή με τους ανθρώπους που στέλνετε τα παιδιά σας να μάθουν γράμματα» και «δασκάλα με τατουάζ».

Η Μαρία Δαουκοπούλου αντέδρασε με χιούμορ και μάλιστα, απαντώντας σε ένα σχόλιο που ρωτούσε τι έχει γίνει, έγραψε σαρκαστικά: «Θα με λιθοβολήσουν γιατί είμαι μάγισσα».

Ωστόσο - ευτυχώς- μπήκαν αρκετοί από κάτω και κατέκριναν τους... κατακριτές, γράφοντας τα αυτονόητα:

«Μα καλά να κάνεις διακοπές δασκάλα πράμα;

Αυτό που μπερδεύετε την δουλειά με την προσωπική ζωή κάποιου, πότε σταματάει; Σωματάρα έχει και καλά κάνει που την δείχνει.

Έλεος εγώ νόμιζα ότι οι δάσκαλοι δεν έχουν ζωή!

Είτε δασκάλα σε σχολείο είτε δασκάλα σε σχολή χορού να είναι η κοπέλα, έχει το δικαίωμα να κάνει ότι θέλει να φοράει ότι θέλει και να ζει την προσωπική της ζωή όπως θέλει αυτή».

Το ποστάρισμα έχει πάνω από 300 σχόλια και 26 χιλιάδες likes.