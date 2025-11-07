Δεν είναι ο Τραμπ, είναι καλύτερος – Ο Κινέζος μίμος που τρελαίνει το TikTok

Ξεχάστε τον Λευκό Οίκο. Στην Κίνα, ο Ράιαν Τσεν έχει γίνει ο απόλυτος «Chinese Trump». Με ξανθιά περούκα, κόκκινη γραβάτα και το trademark ύφος, ο 42χρονος έχει μετατρέψει την μίμηση σε τέχνη – και σε εκατομμύρια views.

«Είμαστε στο Τσονγκκίνγκ, ΤΣΙ-να!» φωνάζει σε ένα από τα viral βίντεό του. Ένα απλό πείραμα έγινε το πρώτο βήμα για να σαρώσει TikTok, Instagram και κινεζικές πλατφόρμες.

Και όταν τραγούδησε το hit «APT» με φωνή Τραμπ; Το internet πήρε φωτιά.

Όταν οι Αμερικάνοι έπεσαν πάνω του

Με την απειλή απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ, οι χρήστες έκαναν μαζική απόβαση σε κινεζικές εφαρμογές. Εκεί τους περίμενε ο Τσεν, να τους μάθει αργκό και να τους καλωσορίσει… πάντα με το ύφος του Τραμπ.

Κάποιος σχολίασε: «Ήρθα εδώ για να ξεφύγω από αυτόν – κι όμως σε βρήκα!».

Δεν έμεινε μόνο στην Κίνα. Ο Τσεν εμφανίστηκε δίπλα στη CEO του UFC, Ντάνα Γουάιτ, και στον IShowSpeed που έκανε live στους 44 εκατομμύρια followers του. Ο ίδιος λέει: «Θέλω να είμαι γέφυρα μεταξύ πολιτισμών». Και το καταφέρνει με χιούμορ.

Αν συναντούσε ποτέ τον Τραμπ, ξέρει τι θα του έλεγε: «Πρέπει να έρθεις στο Τσονγκκίνγκ για hot pot» και θα τον συμβούλευε να μην είναι το σκληρό αγόρι αλλά λίγο πιο σέξι.

Ο Ράιαν Τσεν δεν είναι απλά μίμος. Είναι το viral φαινόμενο που δείχνει πως το χιούμορ μπορεί να ενώσει κουλτούρες και να κάνει τον κόσμο να γελάσει.

Ο «Κινέζος Τραμπ» είναι το πιο απρόσμενο social media icon της χρονιάς.