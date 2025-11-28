«Έχει κονέ στη ΔΕΗ» - Σπίτι υπερπαραγωγή στο Κερατσίνι γίνεται viral για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον Δεκέμβριο και σε όλα τα σπίτια αρχίζουν σιγά σιγά να στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και τις προσόψεις των πολυκατοικιών τους. Ένα σπίτι στο Κερατσίνι μάλιστα εύλογα....τράβηξε τα βλέμματα.

Σε βίντεο στο TikTok φαίνεται το σπίτι «υπερπαραγωγή» και ο χρήστης που το ανήρτησε έχει γράψει χιουμοριστικά: «'Εχει κονέ στη ΔΕΗ». Μάλιστα, απέσπασε χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Όπως φαίνεται και στα ντοκουμέντα, ο ιδιοκτήτης έχει στολίσει με αμέτρητα φωτάκια την πολυκατοικία.