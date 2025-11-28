Μενού

«Έχει κονέ στη ΔΕΗ» - Σπίτι υπερπαραγωγή στο Κερατσίνι γίνεται viral για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό

Πολυκατοικία στο Κερατσίνι, γίνεται viral στο TikTok λόγω του έντονου Χριστουγεννιάτικου στολισμού της. Δείτε εικόνα.

σπίτι κερατσίνι
Σπίτι στο Κερατσίνι με χριστουγεννιάτικο στολισμό.
Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον Δεκέμβριο και σε όλα τα σπίτια αρχίζουν σιγά σιγά να στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και τις προσόψεις των πολυκατοικιών τους. Ένα σπίτι στο Κερατσίνι μάλιστα εύλογα....τράβηξε τα βλέμματα. 

Σε βίντεο στο TikTok φαίνεται το σπίτι «υπερπαραγωγή» και ο χρήστης που το ανήρτησε έχει γράψει χιουμοριστικά: «'Εχει κονέ στη ΔΕΗ». Μάλιστα, απέσπασε χιλιάδες  προβολές μέσα σε λίγες ώρες. 

Όπως φαίνεται και στα ντοκουμέντα, ο ιδιοκτήτης έχει στολίσει με αμέτρητα φωτάκια την πολυκατοικία.

@to.secret.acc.mouu_ Keratsini city #fyp #viral #goviral #viralvideos #fypageシ ♬ πρωτότυπος ήχος - Your f8v roblox girl💅

 

 

