«Είδα ένα πουλί»: Η περίεργη θεωρία του TikTok για να δεις αν σε αγαπάει το ταίρι σου

Το TikTok έχει συχνά την τάση να μας δίνει υλικό. Αν τώρα αυτό το υλικό είναι αξιόλογο, είναι μια άλλη, μεγάλη κουβέντα. Τις τελευταίες μέρες, ένα νέο trend έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του υπό τον τίτλο «bird theory». Είναι αρκετά απλό: καθώς μιλάς με τον σύντροφό σου, αναφέρεις πάνω στην συζήτηση (ή για να ξεκινήσεις μια συζήτηση), πως σήμερα είδες τυχαία ένα πουλί.

Οκ, δεν είναι και κάτι πρωτοφανές αλλά ακριβώς σε αυτό εστιάζει η συγκεκριμένη θεωρία. Αν η άλλη πλευρά ανταποκριθεί και ξεκινήσει συζήτηση ή αρχίσει να κάνει ερωτήσεις γύρω από αυτό, τότε, συγχαρητήρια! Αν όχι…

Το συγκεκριμένο trend δεν είναι κάτι καινούργιο. Η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ήταν τον Οκτώβριο του 2023. Τα trends στο TikTok άλλωστε επανέρχονται αρκετές φορές. Ο λόγος που επανήλθε είναι γιατί μια TikToker αποφάσισε να τεστάρει αυτή την θεωρία.

@keketherealmrsjones I didn’t wanna accept it, but it makes sense. Never beg someone to tell you to kiss you. to show you affection I was drinking to feel better ! ♬ original sound - keketherealmrsjones

Ο σύζυγός της δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία και η λεζάντα στο βίντεο γράφει «Η μέρα που κατάλαβα ότι ο σύζυγός μου δεν με θέλει». Έφτασε μέσα σε λίγες μέρες τις 44 εκατομμύρια προβολές. Αρκετοί σχολίασαν πως είναι φανερό ότι εκείνος έχει χάσει το ενδιαφέρον του και το ζευγάρι λίγο μετά χώρισε.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή την θεωρία είναι πως το ενδιαφέρον ακόμη και σε κάτι τόσο καθημερινό, φανερώνει το αν η σχέση είναι υγιής ή αν έχει χαθεί η επικοινωνία ακόμη και για τα βασικά. Πάντως δεν είναι λίγοι και εκείνοι που αντιδρούν σημειώνοντας πως το να υποβάλλουμε το εκάστοτε μέρος της σχέσης σε τυχαία τεστάκια που έχουν ελάχιστη σημασία, είναι μάλλον τοξικό.