Εικονικές αγορές και delivery που δεν θα φτάσει ποτέ - Στη Νότια Κορέα οι «ιστοσελίδες ντοπαμίνης» γίνονται viral

Τι θα έλεγες αν μπορούσες να απολαύσεις την αίσθηση του online shopping ή του delivery, χωρίς να ξοδέψεις ούτε ένα ευρώ; Αυτό ακριβώς υπόσχονται οι λεγόμενες «ιστοσελίδες ντοπαμίνης», ένα νέο διαδικτυακό trend που έχει γίνει viral στη Νότια Κορέα, ιδιαίτερα ανάμεσα στη Gen Z.

Οι εν λόγω πλατφόρμες προσφέρουν εικονικές εμπειρίες κατανάλωσης. Μπορείς, για παράδειγμα, να παραγγείλεις φαγητό, να γεμίσεις το καλάθι σου με προϊόντα ή ακόμα και να κάνεις διάλειμμα για ένα εικονικό τσιγάρο, χωρίς όμως να αγοράζεις ή να καταναλώνεις τίποτα στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το Psychology Today, το μυστικό κρύβεται στην προσμονή, καθώς ο εγκέφαλος δεν ανταμείβεται μόνο όταν αποκτά κάτι, αλλά και όταν περιμένει ότι θα το αποκτήσει. Γι' αυτό και πολλοί χρήστες νιώθουν χαρά, ενθουσιασμό ή ανακούφιση απλώς και μόνο ακολουθώντας τη διαδικασία μιας αγοράς, χωρίς να ολοκληρώνουν ποτέ την πληρωμή.

Άλλωστε, η ντοπαμίνη δεν είναι μόνο η «ορμόνη της ευχαρίστησης», όπως συχνά λέγεται, αλλά παίζει καθοριστικό ρόλο στα κίνητρα, την προσμονή και την αίσθηση της ανταμοιβής. Με απλά λόγια, πολλές φορές το «περιμένω να το αποκτήσω» σου προσφέρει ίδια αν όχι και περισσότερη χαρά από το να το αποκτήσεις πραγματικά.

Το delivery που δεν έρχεται ποτέ

Ένα από τα πιο δημοφιλή sites ονομάζεται FoodNeverComes και θυμίζει στα όλα του μια κανονική εφαρμογή για να παραγγέλνεις delivery. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χαζέψει μενού, να διαβάσει αξιολογήσεις, να επιλέξει φαγητά, να γεμίσει το καλάθι του και να πατήσει «παραγγελία».

Μόνο που το φαγητό που μόλις παρήγγειλε δεν θα φτάσει ποτέ έξω από την πόρτα του.

Η πλατφόρμα προχωρά δείχνει μέχρι και το εικονικό του διανομέα να κινείται στον χάρτη προς το σπίτι του χρήστη, σαν να πρόκειται για πραγματική παραγγελία.

Όσο περίεργο καινα φάινεται δεν είναι καν η μόνη ιστοσελίδα. Μια άλλη προσομοιώνει το διάλειμμα για τσιγάρο. Οι χρήστες μπαίνουν σε ένα ψηφιακό «smoking room», κάθονται μαζί με αγνώστους και βιώνουν την αίσθηση ενός μικρού διαλείμματος από τη δουλειά ή το διάβασμα, χωρίς να ανάβουν ούτε ένα τσιγάρο.

Τι είναι αυτό που κάνει τις ιστοσελίδες ντοπαμίνης τόσο επιτυχημένες

Η τάση εξαπλώνεται κυρίως ανάμεσα στους Νοτιοκορεάτες νεαρής ηλικίας, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος ζωής, αλλά και τη συνεχή πίεση να καταναλώνουν και να ακολουθούν τις τάσεις.

Αντί λοιπόν να ξοδεύουν χρήματα, πολλοί επιλέγουν αυτές τις εικονικές εμπειρίες που τους προσφέρουν στιγμιαία ικανοποίηση χωρίς να επιβαρύνουν το πορτοφόλι τους.

Σύμφωνα με τους Korean Times, ένας χρήστης ανέφερε ότι η ψεύτικη εφαρμογή delivery τον βοήθησε να ελέγξει τις βραδινές λιγούρες του, ενώ ένας φοιτητής είπε ότι ένιωσε λιγότερη μοναξιά συμμετέχοντας σε ένα εικονικό διάλειμμα για τσιγάρο όσο διάβαζε για τις εξετάσεις.

Μια νέα μορφή «παρηγοριάς»

Η παραγγελία φαγητού, τα ψώνια ή ακόμη και το διάλειμμα για τσιγάρο δεν είναι απλώς καθημερινές συνήθειες, αλλά τελετουργίες που δημιουργούν αίσθηση ελέγχου, προσμονής και προσωρινής ανακούφισης από το άγχος.

Ακόμη και όταν αυτές οι εμπειρίες μεταφέρονται στον ψηφιακό κόσμο, ο εγκέφαλος μπορεί να τις επεξεργαστεί με τρόπο που θυμίζει πραγματικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, μειώνοντας -έστω προσωρινά- το αίσθημα της μοναξιάς.

Οι ειδικοί εμφανίζονται διχασμένοι. Από τη μία, οι «ιστοσελίδες ντοπαμίνης» μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας τρόπος αποφόρτισης από το στρες ενώ από την άλλη, αν οι εικονικές εμπειρίες αρχίσουν να αντικαθιστούν την πραγματική ζωή , τότε μπορεί να έχουν και ψυχολογικό κόστος.