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«Είμαστε μαζί της»: Τσακώθηκαν στο δρόμο και αποφάσισε να «το κόψει» με τα πόδια - Σάλος στο TikTok

Βίντεο έγινε viral στο TikTok, στο οποίο γυναίκα περπαταεί στην άκρη του δρόμου νευριασμένα, ενώ δίπλα της κινείται αυτοκίνητο, στο οποίο επιβαίνει ο σύντροφός της.

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Ζευγάρι τσακώθηκε στο δρόμο, η γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητο και το πηρε με τα πόδια
Ζευγάρι τσακώθηκε στο δρόμο, η γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητο και το πηρε με τα πόδια | GLOMEX / ΣΚΑΪ
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Ένα απίστευτο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς αναρτήθηκε στο TikTok και αμέσως έγινε viral.

Στο εν λόγω βίντεο, μια γυναίκα φαίνεται να περπαταεί στην άκρη του δρόμου νευριασμένα, ενώ δίπλα της κινείται στον ίδιο ρυθμό ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επιβαίνει ο σύντροφός της.

@marios_msx 🤷🏻#foryouu #fyp #viral #greece ♬ الصوت الأصلي - جيل الطيبين 💦

Όπως γίνεται αντιληπτό από το βίντεο, φαίνεται να προηγήθηκε καυγάς μεταξύ του ζευγαριού μέσα στο αυτοκίνητο, ο οποίος οδήγησε στην απόφαση της γυναίκας να κατέβει από το όχημα και να το κόψει με τα πόδια.

Το βίντεο μάζεψε πάνω από 50 χιλ. προβολές, ενώ τα σχόλια «πήραν φωτιά». Πολλοί χρήστες έγραψαν τα σενάρια τους για τον τσακωμό, ενώ άλλη έδωσαν δίκιο στη γυναίκα.

Το «έλα έλα, προχώρα» με το τσιγάρο στο χέρι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο «ξέρεις πολύ καλά τι έκανες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ μια άλλη έγραψε: «Είμαι σίγουρη πως είχε δίκαιο .. και εγώ μαζί της».

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