«Είναι πιο ήρεμο από τον κανονικό»: Το βουβάλι που ονόμασαν Ντόναλντ Τραμπ, επειδή είπαν ότι του μοιάζει

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει βίντεο με βουβάλι από το Μπανγκλαντές, καθώς η ιδιαίτερη εμφάνισή του σε συνδυασμό με το όνομα που έχει πάρει από τον ιδιοκτήτη του έχει προκαλέσει αίσθηση.

Ένα εντυπωσιακό αλμπίνο βουβάλι 700 κιλών έγινε viral, όταν ο ιδιοκτήτης του αποκάλυψε πως το έχει ονομάσει… «Ντόναλντ Τραμπ».

Το ξανθό βουβάλι, που ξεχωρίζει λόγω του αλμπινισμού του, εμφανίστηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να κάνει τον γύρο των social media, μαζεύοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

700 KG Buffalo Named "Donald Trump" lookes alot like Mr president 🔥🔥 pic.twitter.com/LOVIlcXkWk — President Vladimier Putin Parody (@VladimierPutin) May 17, 2026

Ο σάλος δεν προκλήθηκε μόνο λόγω του τεράστιου μεγέθους του, αλλά κυρίως εξαιτίας της «ομοιότητας» που, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μια ξανθιά τούφα στο κεφάλι του ζώου ήταν αρκετή για να ξεκινήσει η σύγκριση και να ξεκινήσει νέο κύμα τρολαρίσματος σε βάρος του Τραμπ από τα social media.

«Είναι πιο ήρεμος από τον κανονικό Trump», έγραψε κάποιος. «Αυτός τουλάχιστον δεν κάνει tweets», σχολίασε άλλος.