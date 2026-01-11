«Είσαι ένας από εμάς»: Ο Γιάννης Αλαφούζος έφαγε KFC και έγινε viral στο TikTok

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα πριν από ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος κατάφερε να γίνει viral στα social media απλά και μόνο επειδή.. έφαγε KFC.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του TikTok και έγινε αμέσως viral, o μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός φάνηκε να βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε κατάστημα KFC στο Mall, απολαμβάνοντας το γεύμα του.
Ο Αλαφούζος, ξεχνώντας μάλλον την αναγνωρισιμότητα του, εμφανίστηκε χαλαρός, να τρώει με τα χέρια το γεύμα από το γνωστό «φαστφουντάδικο», ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει απαρατήρητος από όσους βρέθηκαν στον ίδιο χώρο.
Ένας από τους παρευρισκόμενους τράβηξε βίντεο τη στιγμή που ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκό έτρωγε και το ανέβασε στο TikTok γράφοντας στη λεζάντα: «Γιάννη Αλαφούζε σε αγαπάμε. Ένας από μας».
