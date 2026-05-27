«ΕΛΑΣτικά ο Αλέξης» - Στο Χ στήθηκε ολόκληρο πάρτι για το νέο κόμμα του Τσίπρα

Τα χθεσινά αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και του πολυαναμενόμενου ονόματος του, δεν άφησαν ασχολίαστα οι χρήστες των social media.

Από χθες το βράδυ, όποτε και αποκαλύφθηκε ότι το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι ΕΛΑΣ, το hashtag #Θησείο τρεντάρει στο X.

Οι περισσότεροι χρήστες αναφέρθηκαν στις ομοιότητες των κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τοποθετώντας τις φωτογραφίες τους δίπλα δίπλα. Ένας χρήστης έγραψε «Ανδρέα αγάπη μου, έλα πάρε με από δω...», ενώ ένας άλλος: «Όπως πάντα πρωτότυπος ο Τσίπρας στο Θησείο».

Ασχολίαστο δεν πέρασε και το όνομα ΕΛΑΣ, με έναν χρήστη να δημιουργεί μια AI εικόνα, με τον πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα να εργάζεται σε βουλκανιζατέρ, ενώ η ταμπέλα του «μαγαζιού» του έγραφε «ΕΛΑΣτικά ο Αλέξης». Άλλος χρήστης σχολίασε το προφανές, ότι το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ, σημαίνει και Ελληνική Αστυνομία.

Κάποιος παρατήρησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας κοιτάει συνεχώς λοξά το autocue, ενώ άλλος αναφέρθηκε στην αντίδραση Ανδρουλάκη, μετά το «rebranding» του προέδρου του ΕΛΑΣ.