«Ελάτε και στη Ρουμανία»: Ο παπά-Νικόδημος είναι ο ροκ σταρ της ελληνικής εκκλησίας

Μια εικόνα ενός ιερέα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που εύχεται «Καλά Χριστούγεννα», με ένα φόντο που θυμίζει έστω και αμυδρά κάτι από heavy metal, έγινε με συνοπτικές διαδικασίες viral. Πρόκειται για τον Αρχιμανδρίτη Νικόδημο Καβαρνό, ο οποίος δεν ξεχνά να κρατά ζωντανή την επαφή του με τους 218.000 followers που έχει στο Facebook, με τους 88.300 followers που επίσης θαυμάζουν τη δεινότητα του στην ψαλτική, στο TikTok, και όπου αλλού διατηρεί λογαριασμό.

Ο 37χρονος Αρχιμανδρίτης δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Πρόκειται για έναν από τους πιο χαρισματικούς ψάλτες των Ορθόδοξων Ύμνων, ο οποίος γυρίζει την Ελλάδα, αλλά και ανά τον κόσμο, για να στείλει το μήνυμα του Θεού. Μαθαίνουμε από το σχετικό λήμμα στην Wikipedia, πως πρόκειται για ένα πραγματικό wonderkid:

Στην ηλικία των 20 χρόνων ο πατέρας Νικόδημος δημιούργησε μια βυζαντινή μουσική σχολή όπου εκπαίδευσε πάνω από διακόσιες φοιτητές, μοιράζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία του στη βυζαντινή μουσική για πάνω από δέκα χρόνια με αρκετές γενιές μαθητών, οι οποίοι έγιναν ψαλτήριοι, διάκονοι, ιερείς ή ακόμη και βυζαντινοί δάσκαλοι μουσικής.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, ο πατέρας Νικόδημος έγραψε ειδικά βιβλία για τους μαθητές για να μάθουν εύκολα τη βυζαντινή μουσική πιο εύκολα με συγκεκριμένες ασκήσεις για την εκπαίδευση της φωνής και της ακουστικής ευαισθησίας των μαθητών. Επιλέγοντας από τους μαθητές του σχολείου, ο πατέρας Νικόδημος δημιούργησε μια βυζαντινή μουσική χορωδία, η οποία είχε περίπου 40 άτομα τη φορά.

O πατέρας Νικόδημος συνέχισε τη διδακτική του δραστηριότητα διδάσκοντας ως δάσκαλο βυζαντινής μουσικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Καποδίστριας, στο Πανεπιστημιακό Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο της Ρώμης στην Ιταλία, στο Università degli Studi της Περούτζια, της Περούτζια, της Ιταλίας και του ελληνικού κολεγίου».

Κάνει τουρνέ, που τον στέλνει από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ως το Τορόντο. "We are also waiting for you in Romania! " του γράφει μια follower και «Καλά Χριστούγεννα με υγεία πάτερ. Ελπίζω να έρθετε και στην Λάρισα κάποια στιγμή», ενώ είναι δεκάδες οι Έλληνες της Αυστραλίας που επίσης εύχονται να φτάσει ως εκεί ο Νικόδημος.

Κι ένα post

Πρόκειται γι' αυτό το live απόσπασμα, από τη Ναζαρέτ

Οι νέοι σταρ της εκκλησίας δεν χρειάζεται να πιάσουν ηλεκτρικές κιθάρες και να μιλήσουν για «τσιπάκια», όπως έκαναν κάποτε οι Παπαροκάδες, ώστε να στοχεύσουν στη νεολαία. Στην περίπτωση του Νικόδημου, χρησιμοποιούν απλά την φωνή τους, ψέλνοντας ύμνους, ανά τη χώρα, και σε τοπόσημα που φέρουν ιδιαίτερή σημασία για την Ορθοδοξία.

Ο Νικόδημος δεν έχει διστάσει να στριμάρει ολόκληρη θεία λειτουργία μέσα από το κανάλι του στο YouTube, στο οποιό είναι φανερό ότι υπάρχουν από πίσω συνεργάτες, ικανοί βιντεογράφοι, όπως συμβαίνει με όλους τους ινφλουένσερς. Και γιατί όχι;