Φορτηγάκι «πλάκωσε» πανάκριβη Lamborghini: Viral το βίντεο από τη σύγκρουση

Ο Ραμόν Φερρέρ από τη Φλόριντα οδηγούσε τη Lamborghini του που είχε αγοράσει μόλις πέντε μήνες πριν, ωστόσο συγκρούστηκε με ένα μικρό φορτηγό στο πάρκινγκ ενός τοπικού γυμναστηρίου σε προάστιο του Ορλάντο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα, η οποία δείχνει τον Φερρέρ να κάνει όπισθεν για να απομακρυνθεί από ένα φορτηγάκι, μόνο για να ανέβει το όχημα στο καπό του πολυτελούς ΙΧ του δευτερόλεπτα αργότερα, με την τρομακτική στιγμή να γίνεται viral στο διαδίκτυο.

In Florida, a woman in a pickup truck didn’t notice a Lamborghini and drove over it as if it were a curb.



The sports car driver escaped unharmed, but the repair bill will be very expensive. pic.twitter.com/fcpPZwNvlB — NEXTA (@nexta_tv) April 24, 2026

Ψάχνοντας για θέση στάθμευσης στο γυμναστήριο, ο Φερρέρ είπε στο τοπικό κανάλι WESH ότι έπρεπε να αντιδράσει σε δευτερόλεπτα αφού είδε το αυτοκίνητο να πλησιάζει. «Πηγαίνει αρκετά γρήγορα, οπότε σταματάω κυριολεκτικά. Κάνω όπισθεν. Υποθέτω ότι δεν με είδε ποτέ, και έτσι απλά με χτύπησε», είπε.

Ο οδηγός βγήκε από το όχημά του δευτερόλεπτα αφότου το φορτηγάκι χτύπησε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του, προσθέτοντας: «Πήδηξα έξω από το αυτοκίνητο επειδή είδα τον τροχό... να συνεχίζει να γυρίζει. Οπότε σκέφτηκα, θέλει ακόμα να προχωρήσει».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η σύγκρουση τράβηξε την προσοχή σε όλο το πάρκινγκ, με πολλά βίντεο να καταγράφουν το περιστατικό από διάφορες οπτικές γωνίες. Ο Φερρέρ έβγαλε επίσης το κινητό του, αναρτώντας βίντεο με το αυτοκίνητό του να σύρεται κάτω από το φορτηγό, καθώς ένα ρυμουλκό προσπαθούσε να τα χωρίσει.