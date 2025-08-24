Γάιδαρος στα Χανιά σταμάτησε την Εθνική – Viral η πιο ανέμελη σύλληψη της χρονιάς

Αν νομίζατε πως τα είδατε όλα στους ελληνικούς δρόμους, κρατηθείτε. Στην Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου, ένας γάιδαρος έκανε την εμφάνισή του, προκαλώντας χαμό… αλλά και γέλια.

Το συμπαθές τετράποδο αποφάσισε να κόψει βόλτες στην Εθνική, αδιαφορώντας πλήρως για ΚΟΚ και κορναρίσματα. Οι οδηγοί, ξαφνιασμένοι κάλεσαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και κατάφερε να περιορίσει την οδική αναστάτωση και να τον «συλλάβει» με απόλυτη ασφάλεια.

Το περιστατικό καταγράφηκε από περαστικούς και το βίντεο έγινε αμέσως viral στα social media. Χωρίς να προκαλέσει ατύχημα ή πανικό, ο γάιδαρος κατάφερε να γίνει το πιο viral θέμα της Κρήτης.