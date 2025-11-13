Μενού

Γιαννακόπουλος και Νίνο σε απρόσμενο ντουέτο που ξεσήκωσε το Instagram

O Νίνο και o Dpg τραγουδούν «Όλα σε αγαπάνε» και έχουν χιλιάδες likes.

dpg nino
Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Νίνο | Instagram / @dpg7000
Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο χάρισε στους διαδικτυακούς του φίλους ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανεβάζοντας στο Instagram βίντεο όπου τραγουδάει σε ντουέτο με τον Νίνο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Με Νίνο όλα λύνονται», δίνοντας το στίγμα της καλής διάθεσης και της χημείας που επικράτησε στη συνάντηση.

Οι δύο τους ερμήνευσαν την μπαλάντα «Όλα σε αγαπάνε», συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες. Η ανάρτηση έγινε viral, με το κοινό να δείχνει ενθουσιασμό για το απρόσμενο μουσικό δίδυμο.

Στα σχόλια ξεχώρισε η αντίδραση της Πέγκυ Ζήνα σχολίασε με το χαρακτηριστικό «δώστεεεεε», ενισχύοντας το ντουέτο.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν έχασαν την ευκαιρία να αποθεώσουν τον Γιαννακόπουλο, γράφοντας μηνύματα όπως: «Γονίδης – Νίνο – Πρόεδρος. Τριάδα για πολλά ξενύχτια» ή «προεδράρα».

Η ανάρτηση απέδειξε για άλλη μια φορά πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέρει να εκπλήσσει και να δημιουργεί buzz, είτε μέσα από τον αθλητισμό είτε μέσα από την ψυχαγωγία.

