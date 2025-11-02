Γιατί κάποια αεροδρόμια έχουν το γράμμα «X» στη συντομογραφία τους

Εκατομμύρια ταξιδιώτες περνούν από αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο. Πιθανότητα μια μεγάλη μερίδα εξ αυτών να έχει περάσει από ένα αεροδρόμιο με ένα μυστηριώδες «X» στο όνομά του. Για παράδειγμα, το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες είναι γνωστό ως LAX ή το Μπέρμιγχαμ ως BHX.

Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση στο Reddit, όπου οι χρήστες αναρωτήθηκαν τι σημαίνει αυτό το «X». «Express» ή «international» έγραψαν οι περισσότεροι. Ωστόσο η αλήθεια είναι πολύ πιο περίεργη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στις μεταφορές πολυτελείας αεροδρομίων, SCS Chauffeur, η αλήθεια είναι ότι το «X» δεν έχει ακριβώς κάποια μυστική αεροπορική σημασία.

Η Hadleigh Diamond, πάροχος υπηρεσιών Luxury Airport Transfer, αναφέρει στο Express: «Είναι ένα απομεινάρι από τις δεκαετίες του 1930 και του 1940, όταν η αεροπορική βιομηχανία επέκτεινε τους κωδικούς των αεροδρομίων από δύο σε τρία γράμματα για να βελτιώσει την επικοινωνία μέσω συστημάτων τηλετύπου και ραδιοφώνου».

«Το Λος Άντζελες αρχικά είχε την ονομασία «LA» και το Μπέρμιγχαμ «BH», αλλά όταν το παγκόσμιο σύστημα κωδικοποίησης απαιτούσε τρία γράμματα, τα αεροδρόμια πρόσθεσαν απλώς ένα «X» για να καλύψουν το κενό.»

«Δεν είναι συντομογραφία ή μυστικό σύμβολο, απλώς μια ιστορική αλλαγή στην καταγραφή των αεροδρομίων, από τις πρώτες ημέρες της διεθνούς αεροπορίας».

«Οι ταξιδιώτες συχνά υποθέτουν ότι το «Χ» αντιπροσωπεύει κάτι τεχνικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα λείψανο από μια πολύ απλούστερη εποχή».

«Τα LAX και BHX αποτελούν τέλεια παραδείγματα του πώς η ιστορία της αεροπορίας συνεχίζεται αθόρυβα στις λεπτομέρειες που βλέπουμε καθημερινά - ακόμη και στις κάρτες επιβίβασής μας. Το να γνωρίζουμε από πού προέρχονται αυτοί οι κωδικοί είναι μια απλή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν τα αεροπορικά ταξίδια».