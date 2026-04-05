Γιατί όλο το διαδίκτυο μιλά για τον νέο στρατιωτικό ιερέα της Καλαμάτας

Η αναμνηστική φωτογραφία μετά από τη συνάντηση που είχε ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Βόγκας με τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, Χρυσόστομο, ήταν αρκετή για να κάνει viral στα social media τον νέο στρατιωτικό ιερέα της Φρουράς Καλαμάτας.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Αρχιμανδρίτης Σοφρώνιος Βόγκας, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του, συνοδευόμενος από τον Σμηναγό της 120 ΠΕΑ Δημήτριο Τσουκαλά, επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, καθώς ανέλαβε καθήκοντα ως Στρατιωτικός Ιερέας.

Ωστόσο η, ιδιαίτερα περιποιημένη, εμφάνισή του έκανε πολλούς χρήστες του διαδικτύου να τη σχολιάσουν. Μάλιστα πολλοί το πήγαν και ένα βήμα παραπέρα...

Ο νέος Στρατιωτικός Ιερέας (τέρμα δεξιά) ζήτησε επίσης να μη βλέπει ήλιο, σκόρδα και αγιασμό 🧛🏻 pic.twitter.com/yAWpAFrUm0 — Η Αβυσσαλέα 🎯🎲 (@avyssalea) April 3, 2026

Τον νέο στρατιωτικό ιερέα της Φρουράς Καλαμάτας και μάλιστα Αρχιμανδρίτη καλοδέχτηκε ο Μεσσηνίας στην Μητρόπολή του… Ήθελα να ήξερα πόση ώρα του πήρε του αρχιμανδρίτη να φτιάξει μαλλί και μούσι! Ούτε ινφλουένσερ να ήταν…. Άραγε ο «Άγιος» Μεσσηνίας να του είπε ότι ανταύγειες και… pic.twitter.com/HipSl9Rd9Y — Stefanos Damianidis (@dstefanos) April 4, 2026

Εκει στην Εκκλησια και τον Στρατο το εχουν χασει εντελως?

Δεν μπορουν με γνωσεις και παραδοσεις χιλιετιων και οι δυο θεσμοι, να καταλαβουν τον αλλον απο την εμφανιση οτι κατι σοβαρο παιζει?

Εγιναν woke μηπως και δεν τολμανε να εκφερουν αποψη?



Ημαρτον pic.twitter.com/7oWo869sb8 — Evgenios Tzavaras 🇬🇷 (@EvgeniosTzav) April 4, 2026

Πρέπει να σημειωθεί πως η επίσκεψη αυτή αποτελεί παράδοση στην τοπική Εκκλησία, καθώς οι στρατιωτικοί ιερείς ζητούν την ευλογία του οικείου Μητροπολίτη πριν ξεκινήσουν τη διακονία τους δίπλα στους στρατιώτες, τους αξιωματικούς και τις οικογένειές τους.

Ο στρατιωτικός ιερέας σε εκδήλωση στην Κάλυμνο