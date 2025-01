Το γιουχάισμα στην κωμωδία: Μια πολύ αμήχανη ιστορία του Δημήτρη Δημόπουλου

Πάντα το είχα απορία, πώς αντέχουν οι κωμικοί το δύσκολο, το ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ κοινό, δηλαδή εκείνους που έρχονται σε μια παράσταση για να μιλήσουν με το διπλανό τους, για να φωνάξουν, για να γιουχάρουν, για να δείξουν την πιο αντικοινωνική τους συμπεριφορά.

Το heckling, δηλαδή τη «γιούχα» πως την αντέχουν οι κωμικοί; Στο επεισόδιο "The Fire", της θρυλικής κωμικής σειράς "Seinfeld", o Τζέρι έρχεται αντιμέτωπος με έναν θαμώνα που του φωνάζει διάφορα ανόητα και ακατάληπτα λόγια, τον σαμποτάρει με κάθε τρόπο και τον βγάζει από τα ρούχα του. Σχεδόν σε κάθε ιστορία μυθοπλασίας με κωμικούς, υπάρχει κι ένας heckler, καιροφυλακτεί στη γωνία, σαν ένας μικρός φτωχοδιάβολος. Τι γίνεται όμως στην πραγματική ζωή;

Η κωμικός Τζο Μπραντ (μια από τις γυναίκες που έχουν συμμετάσχει και στο βρετανικό show "Would I Lie To You", που έγινε γνωστό στη χώρα μας με τελείως λάθος τρόπο) μίλησε πρόσφατα για τις πρώτες μέρες του θρυλικού χώρου Comedy Store στο Λονδίνο: «Ή κάποιος έκανε εμετό στα πόδια σου ή σε έβριζε. Αν τα κατάφερνες, αυτό σήμαινε ότι μπορούσες να επιβιώσεις ως κωμικός που βγάζει τα προς το ζην».

Το να αντιμετωπίζει κάποιος τις διακοπές από το κοινό ήταν κάποτε μια διαδικασία μύησης για τους stand-up κωμικούς· το στοιχείο που διέκρινε την κωμωδία από τις πιο «σνομπ» μορφές τέχνης. Το θέατρο και η όπερα είχαν κύρος και μικρό, εκλεκτό κοινό. Κανείς δεν έπαιρνε την κωμωδία στα σοβαρά – αλλά αυτή ήταν η τέχνη του λαού, και αναμενόταν ότι ο λαός θα συμμετείχε ενεργά.

Αυτό φαίνεται πως δεν ισχύει πλέον. Η κωμωδία έχει κατακτήσει μια θέση σεβασμού και το heckling, η γιούχα, μάλλον έχει παραμεριστεί. «Οι διακοπές από το κοινό δεν κάνουν μια παράσταση αξέχαστη», λέει σήμερα ο Αμερικανός κωμικός Πάτον Όσβαλντ, μιλώντας εκ μέρους πολλών. «(Αυτοί που γιουχάρουν) απλώς εμποδίζουν μια παράσταση να είναι αυτό που πρέπει».

Σήμερα θεωρούμε ότι οι κωμικοί είναι εξαιρετικά ικανοί καλλιτέχνες, των οποίων οι παραστάσεις, φτιαγμένες με κόπο μηνών ή και ετών, αξίζουν κάτι καλύτερο από αγενείς διακοπές από θορυβώδεις θεατές. «Είσαι κακός άνθρωπος», είπε κάποτε ο Louis CK σε μια γυναίκα που τον διέκοψε. Όσα έγιναν γνωστά για τη ζωή του Louis πίσω από τη σκηνή, δίνουν σήμερα μια έξτρα διάσταση ειρωνείας σε αυτό το σχόλιο.

Θέλω όμως να μιλήσω με έναν κωμικό που έχει χιούμορ, που το ψάχνει με την performance του και βγαίνει πολύ μακριά και πέρα από τα τετριμμένα «αντρικά» και στερεοτυπικά αστεία, με έναν κωμικό που ζει στο 2025 και το έργο του το αποδεικνυέι. Μίλησα με τον Δημήτρη Δημόπουλο για το heckling και ό,τι σημαίνει γι' αυτόν η συγκεκριμένη λέξη.

«Θα μπορούσα να είχα γράψει για τη φορά που σηκώθηκε κάποια θεατής στην Τρίπολη προς το τέλος της Καφρόκρεμάς μου και μου φώναξε «ντροπή σας να τα λέτε αυτά», αλλά αυτό πάει, πέρασε. Οπότε θα πω κάτι που ίσως να φαντάζει τόσο ακραίο, αλλά είναι ακραία σύνηθες και άκρως συνηθισμένο: κλείστε τα ρημαδοκινητά όταν είστε σε κάποιο θέαμα! Είμαι εγώ πάνω στη σκηνή και ξαφνικά βλέπω να φωτίζετε ένα πρόσωπο και αρχίζει ο εσωτερικός μονόλογος...

«Γιατί άνοιξαν τα κινητά τους, τόσο πολύ βαριούνται, α, έκλεισε, μάλλον ήθελε να δει την ώρα, οπότε όντως βαριούνται, ωχ, κι άλλο κινητό, αυτό δεν κλείνει, τι κάνει τώρα, σκρολάρει, τι κάνω λάθος και βαριούνται, έχω αποτύχει, δεν μπορώ να κρατήσω το ενδιαφέρον του κοινού, τι κοιτάς εσύ πάλι την ώρα, να σου πω εγώ τι ώρα είναι, είναι ώρα να τα παρατήσω όλα και να θυμηθώ κάθε λάθος μου επιλογή που έκανα σε κάθε τομέα της ζωής μου, ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΩΡΑ, ΤΡΑΒΑΕΙ ΒΙΝΤΕΟ;!».

«Και να σας πω, δεν τραβούσε βίντεο, έκανε λάιβ την παράσταση στο ίνσταγκραμ «επειδή η φίλη της είχε πάρει εισιτήριο αλλά ήταν άρρωστη και δεν ήρθε τελικά»... Όχι πως όταν είμαι στο κοινό είναι καλύτερα τα πράγματα...

Χθες είχα πάει κινηματογράφο, είδα όλον τον ψεκασμένο αλγόριθμο του μπροστινού μου, το ξέρατε εσείς πως το 2025 θα ξυπνήσει ο Λεβιάθαν και θα αφανίσει τον κόσμο ολάκερο;! Και τώρα που το θυμήθηκα, εσείς με τα εξυπνορόλογα, μπράβο σας, συγχαρητήρια, το βάλατε στο αθόρυβο το κινητό και το βάλατε στην τσέπη σας, ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΕΓΩ ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΟ ΤΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΚΑΝΕ ΣΤΟ ΡΟΛΟΪ;!»