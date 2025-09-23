Ένα μέτρο από πενιές σκίζει την ησυχία του δάσους, λίγο πιο πέρα, ένας Λαρισαίος κάνει το μπουζούκι του να «κλαίει», και δίπλα του, μία νυσταγμένη καφέ αρκούδα χαλαρώνει στον ρυθμό του ζεϊμπέκικου της ευδοκίας.

Όχι, δεν είναι όνειρο που θα διηγείσαι το επόμενο πρωί, είναι η πραγματική κατάσταση που έκανε ο Δημήτρης Κατσιούρας, ένας ομογενής δεξιοτέχνης που μένει στη Ρωσία, και παίζει σε βίντεο το νυκτό του παρέα με τον «βασιλιά» της τροφικής αλυσίδας.

Ο ανεπανάληπτος οργανοπαίκτης εμφανίστηκε στον Ant1, όπου μίλησε για το σουρεάλ σκηνικό.

Δημήτρης Κατσιούρας: To μπουζούκι που «καλμάρει» και αρκούδα

Δίνοντας ένα γρήγορο «background», ο κ. Κατσιούρας εξήγησε πως είναι επαγγελματίας του μπουζουκιού, παίζοντας και τραγουδώντας σε διάφορες εκδηλώσεις στη Μόσχα αλλά και διεθνώς.

Ο παρουσιαστής δεν μπορούσε να πιστέψει πως πραγματικά έπαιζε δίπλα στη θεόρατη αρκούδα, και τον ρώτησε μισο-αστεϊζόμενος αν το βίντεο ήταν προϊόν AI.

«Είναι πέρα για πέρα αληθινή η αρκούδα. Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό. Γνώρισα έναν Ρώσο που την έχει από μικρό παιδί», απάντησε ο κ. Κατσιούρας για την αρκούδα, που ακούει στο όνομα Τομ.

«Την έχει μεγαλώσει. Όταν ένα ζώο το παίρνεις από μικρό συνηθίζει την ανθρώπινη παρουσία και είναι πιο φιλικό. Βέβαια δεν ξέρεις πότε θα λειτουργήσει το ένστικτο», εξήγησε.