Γνωρίστε τον Rope Daddy: Το γαλλικό μπουλντόγκ των 120.000 δολαρίων που τρελαίνει το Instagram

Αν νομίζατε ότι τα γαλλικά μπουλντόγκ είναι απλώς χαριτωμένα κατοικίδια, ήρθε η ώρα να γνωρίσετε τον Rope Daddy – το σκυλί που έχει γίνει θρύλος στον κόσμο των Big Rope και θεωρείται το πιο ακριβό γαλλικό μπουλντόγκ στον πλανήτη.

Σύμφωνα με μελέτη του Αμερικανικού Κυνολογικού Ομίλου (AKC), η δημοτικότητα της ράτσας έχει εκτοξευθεί κατά πάνω από 1.000% την τελευταία δεκαετία, εκθρονίζοντας το Golden Retriever από την κορυφή. Όμως αυτή η ξαφνική ζήτηση είχε και αρνητικές συνέπειες: η γενετική δομή της ράτσας άρχισε να αλλοιώνεται, με σκυλιά πιο λεπτά και ψηλά – χαρακτηριστικά που θεωρούνται ανεπιθύμητα (για κάποιους περίεργους).

Εδώ μπαίνει στο προσκήνιο η ποικιλία Big Rope, που ξεχωρίζει για το μικρό, συμπαγές και μυώδες σώμα της και το μεγάλο, τετράγωνο κεφάλι. Και μέσα σε αυτή την «ελίτ κατηγορία» , ένα όνομα λάμπει περισσότερο από όλα: Rope Daddy.

Με κρεμ-καφέ τρίχωμα, χρυσά μάτια που μαγνητίζουν, και κορμί που ενσαρκώνει την τελειότητα της ράτσας, ο Rope Daddy είναι το καμάρι του Κολομβιανού εκτροφέα Julian Montoya. Ο Montoya υποστηρίζει ότι ο σκύλος του συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά των Big Rope, ανεβάζοντας την αξία του σε περίπου 120.000 δολάρια.

Η φροντίδα ενός τόσο πολυτελούς δείγματος δεν είναι φθηνή υπόθεση. Ο Montoya ξοδεύει γύρω στα 350 δολάρια το μήνα για τη διατροφή του Rope Daddy, που περιλαμβάνει ωμό κρέας, καρότα, ελληνικό γιαούρτι, βιταμίνες και συμπληρώματα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ζήτηση για γαλλικά μπουλντόγκ με χαρακτηριστικά Big Rope έχει διπλασιαστεί, ενώ η τάση εξαπλώνεται και στη Νότια Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι η αξία ελίτ δειγμάτων όπως ο Rope Daddy αναμένεται να εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο.

Εκτός από την εντυπωσιακή εμφάνιση, τα Big Rope είναι γνωστά για την φιλικότητά τους, την ισορροπημένη ιδιοσυγκρασία και το γεγονός ότι είναι λιγότερο επιρρεπή σε προβλήματα υγείας σε σχέση με άλλα γαλλικά μπουλντόγκ.