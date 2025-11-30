Μενού

Χάος για ένα iPhone 16: Χιλιάδες καταναλωτές στην Παραγουάη σπρώχνονταν για να το προλάβουν

Χαμός επικράτησε σε κατάστημα στην Παραγουάη που έβαλε το iPhone 16 στην τιμή των 199 δολαρίων. Δείτε το βίντεο με τους καταναλωτές να σπρώχνονται.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
iPhone 16 παραγουάη
Χάος για ένα iPhone 16 σε κατάστημα στην Παραγουάη | Mega - Glomex
Χαμός κυριολεκτικά επικράτησε για ένα iPhone 16 σε πολυκατάστημα στην πόλη Σιουδάδ Ντελ Έστε της Παραγουάης με χιλιάδες καταναλωτές να σπρώχνονται σε ακρία βαυθμό για να προλάβουν.

Με αφορμή την Black Friday ένα πολυκατάστημα διέθεσε το iPhone 16 στην τιμή των 199 δολαρίων με αποτέλεσμα να γίνει το αδιαχώρητο στην είσοδό του. 

Σύμφωνα με την εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο, χιλιάδες υποψήφιοι αγοραστές περίμεναν υπομονετικά μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, αλλά μόλις άνοιξαν οι πόρτες του, έγινε ο κακός χαμός, τον οποίο βλέπουμε στο παρακάτω βίντεο με τους καταναλωτές να μη λογαριάζουν τίποτα προκειμένου να μπουν μέσα και να εξασφαλίσουν ένα iPhone.

Όπως ανέφερε η πρωινή εκπομπή του Mega, περιστατικά όπως αυτά έχουν θορυβήσει τις αρχές σε Παραγηουάη και Βραζιλία μιας και μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των καταναλωτών και την εν λόγω ανησυχία εντείνει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί ο υπερκαταναλωτισμός.

