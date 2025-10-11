Χαζέψαμε το Youtube κανάλι της της εγγονής του Τραμπ που διαφήμιζε φούτερ στον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος είναι το επίκεντρο της προεδρικής εξουσίας. Ανά τα χρόνια έχει φιλοξενήσει στο εσωτερικό του κεντρικά πρόσωπα της αμερικανικής ιστορίας, θρυλικές μορφές που μέχρι σήμερα μνημονεύονται. Στο περιβάλλοντα χώρο αυτού του κτιρίου, η εγγονή του προέδρου, η Κάι Τραμπ, διαφήμισε φούτερ με το brand που διαφήμισε η ίδια.

Τι ξέρουμε για την εγγονή του Τραμπ

Η Κάι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ρεπουμπλικανικό κοινό πέρσι, στο συνέδριο του κόμματος, για να μιλήσει για τον παππού της. Αρκετοί σχολιαστές, ακόμη και όσοι δεν ήταν φιλικοί προς τον Τραμπ, τόνισαν πως κατάφερε με τον τρόπο της να το κάνει…πιο ανθρώπινο.

Η Κάι έχει μια ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μιλάει σχεδόν καθόλου για θέματα πολιτικής ή γενικότερα για οτιδήποτε θα μπορούσε να της κοστίσει σε ακόλουθους. Στο κανάλι της στο Youtube δείχνει στιγμές της καθημερινότητάς της, τρώγοντας με φίλους, παίζοντας γκολφ (αγαπημένη δραστηριότητα που μοιράζεται με τον Τραμπ), γυμναστήριο, hauls.

Στην ουσία, είναι influencer. Τα πιο δημοφιλή βίντεο στο κανάλι της έχουν να κάνουν είτε με την ζωή μέσα στον Λευκό Οίκο είτε με δραστηριότητες που προφανώς δεν είναι προσιτές σε όλους (όπως η παρακολούθηση της εκτόξευσης ενός πυραύλου του Ίλον Μασκ). Στα σχόλια, οι θαυμαστές της γράφουν πως πράγματα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να δουν, όπως τα δωμάτια της προεδρικής κατοικίας, έχουν γίνει προσιτά σε εκείνους εξαιτίας της.

Η διαφήμιση μέσα στον Λευκό Οίκο

Σε ένα από τα τελευταία βίντεο που δημοσίευσε, ξεκινάει πρώτα από τις κλασικές καθημερινές δραστηριότητές της. Γυμναστήριο, φαγητό με φίλους και μετά πίσω στον Λευκό Οίκο. Καθώς ετοιμάζεται, ακούγεται ένα χτύπημα στην πόρτα του μπάνιου: «Α γεια σου παππού». Ο Τραμπ βέβαια δεν εμφανίζεται παρά σε ελάχιστα βιντεάκια της.

Καθώς βραδιάζει, η Κάι ετοιμάζεται για γύρισμα, για να παρουσιάσει στο κοινό το δικό της brand με logo τα αρχικά του ονόματός της. Ένας φωτογράφος την ακολουθεί στους εξωτερικούς διαδρόμους του Λευκού Οίκου ενώ σε μια αίθουσα παραδίπλα φαίνονται στελέχη της προεδρικής κατοικίας. Δεν ήταν λίγοι πάντως εκείνοι που παρατήρησαν πως το logo μοιάζει παρά πολύ με ένα αντίστοιχο του Τράβις Κέλσι και η γνωστή κόντρα ανάμεσα σε Swifties και οπαδούς του Τραμπ αναζωπυρώθηκε για λίγο και με διαφορετικό τρόπο.

Η τρέχουσα τιμή για τα φούτερ είναι στα 130 δολάρια. Η ίδια περιγράφει ως όνειρο ζωής την εν λόγω δημιουργία ενώ ευχαριστεί όλους όσους την στήριξαν (σίγουρα τον παππού της). Φαίνεται πως με την δουλειά της καταφέρνει να προσεγγίσει τους νεαρούς ψηφοφόρους φέρνοντας τους πιο κοντά στο MAGA κίνημα. Χωρίς να λέει την γνώμη της σε σημαντικά ή φλέγοντα ζητήματα, απλώς δείχνει την κουλ πλευρά μιας καθημερινότητας που είναι για λίγους.