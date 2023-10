Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς: Πώς είναι σήμερα οι πρωταγωνιστές της σειράς

Πρόσφατα, όταν ξημέρωσε η 4η Οκτωβρίου, παρατήρησα κάτι πρωτόγνωρο στον έξω κόσμο. Είχαν περάσει 33 χρόνια από την πρεμιέρα του Beverly Hills 90210, της σειράς που δημιούργησαν οι Ντάρεν Σταρ - Άαρον Σπέλινγκ, με αρχικό τίτλο Doing Time in Beverly Hills (κάτι σαν «εκτίοντας ποινή στο Μπέβερλι Χίλς»).

Η σειρά στην πρώτη της σεζόν είχε «πατώσει» σε τηλεθέαση, όμως απέκτησε απρόσμενα μεγάλη τηλεθέαση το καλοκαίρι του 1991, όταν το κανάλι FOX προέβαλλε τα επεισόδια της σειράς ξανά, σε μια "summer season".

Ακολούθησαν εννέα κύκλοι και συνολικά 293 επεισόδια, παρασκηνιακές ιστορίες με καυγάδες ανάμεσα στους πρωταγωνιστές (κανείς δεν συμπάθησε ιδιαίτερα την Σάνεν Ντόχερτι), ένα περιστατικό σκληρού cancel (ο Τζέιμι Ουόλτερς, στο ρόλο του κακοποιητή συντρόφου της Ντόνα, απήλθε της σειράς λόγω διαμαρτυριών των fans με επιστολές(!) προς τον Ντάρεν Σταρ) και πολλές αλλαγές και αποχωρήσεις ηθοποιών.

Επίσης, η σειρά «γέννησε» reboots και spin-offs όπως τα Models Inc, Melrose Place, BH90210 και 90210 (σκέτο). Το Beverly Hills 90210 δημιούργησε μια ολόκληρη τηλεοπτική εποποιία. Εξετάζουμε πού βρίσκονται σήμερα οι βασικοί πρωταγωνιστές της.

Τζέισον Πρίστλεϊ (Μπράντον)

Τότε: Ήταν ο Μπράντον, η ενσάρκωση του αμερικάνικου ονείρου, ο ιδεαλιστής δημοσιογράφος, ο γόης, ο καλός αδελφός και φίλος. Αρχετυπικός χαρακτήρας σειράς ο Μπράντον Γουόλς, «έφυγε ταξίδι» στα πρώτα επεισόδια του ένατου κύκλου.

Τώρα: Ο Πρίστλεϊ έπαιζε καλά το συγκεκριμένο ρόλο, κι έμοιαζε ικανός για πιο απαιτητικά πράγματα στη μετέπειτα πορεία του. Ίσως τυποποιήθηκε ως Μπράντον; Μπορεί. Πάντως είναι λίγες οι αξιόλογες υπογραφές του. Θα ξεχωρίσουμε τη σειρά καναδικής παραγωγής Private Eyes, (2016-2021) όπου υποδύθηκε τον ντετέκτιβ.

Σάνεν Ντόχερτι (Μπρέντα)

Τότε: Ενσάρκωσε τη δίδυμη αδελφή του Μπράντον Γουόλς από το 1990 ως το 1994. Στη συνέχεια αποχώρησε από τη σειρά, παρ' όλα αυτά αναφερόταν ονομαστικά ως το κορίτσι του Ντίλαν, ως και τη σεζόν 9, όταν υπονοήθηκε πως είχαν πια, χωρίσει.

Η Σάνεν δοκιμάστηκε ως «μάγισσα» στην κλασική σειρά "Charmed" και έφυγε κι από εκεί το 2001, ύστερα από μια φημολογούμενη κόντρα με τη συμπρωταγωνίστρια της, Αλίσια Μιλάνο. Παντρεύτηκε και χώρισε τρεις φορές (Ρικ Σάλομον, Άσλι Χάμιλτον, Κέρτ Ισβαρένκο).

Τώρα: Παλεύει κόντρα στον καρκίνο του μαστού από το 2015, ενώ παράλληλα εμφανίζεται σποραδικά σε διάφορες παραγωγές της τηλεόρασης. Tην είδαμε και στο BH9210, σε ένα απερίγραπτα κακό ρόλο.

Μπράιαν Όστιν Γκριν (Ντέιβιντ)

Τότε: Ενσάρκωσε τον μέσο χαζοχαρούμενο/νερντ τύπο που ήθελε να περάσει ως κουλ, wannabe ράπερ, ενώ παράλληλα ήταν και ετεροθαλής αδελφός της Κέλι. Ζόρικη ζωή. Ερωτεύτηκε τη Ντόνα και το «πότε θα κάνουν έρωτα;» έγινε το υπαρξιακό ερώτημα της σειράς ολόκληρης.

Τώρα: Εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές παραγωγές, όπως τα Freddie, Desperate Housewives, Anger Management, αλλά και στο BH90210, την -κάτι σαν κωμική παρωδία/reunion σειρά με τους βασικούς πρωταγωνιστές του "Beverly Hills 90210", που πήγε άπατη, το 2019.

Παντρεύτηκε και χώρισε τη Μέγκαν Φοξ, και γενικότερα, περισσότερο απασχολούν τα media τα σχεσιακά του «πηγαινέλα» παρά η υποκριτική του τέχνη. Του δίνουμε bonus πόντους για το γεγονός ότι βγαίνει και μιλάει σε τηλεοπτικές εκπομπές για τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που πέρασε. Κράτα γερά Μπράιαν.

Τόρι Σπέλινγκ (Ντόνα)

Τότε: Μπήκε στην πρώτη της ακρόαση ως Τόρι Μίτσελ, για να μη δείξει ότι ήταν η κόρη του παραγωγού, Άαρον Σπέλινγκ. Δεν έπεισε.

Έγινε η διάσημη Ντόνα, που παραλίγο να μείνει στην ίδια τάξη, που ερωτεύτηκε τον Ντέιβι, που η ερωτική της ζωή μπήκε στα «μανταλάκια» των Καλιφορνέζων εφήβων, που έκανε σχέση με έναν κακοποιητικό σύντροφο με γλυκό πρόσωπο (Τζέιμι Γουόλτερς). Γενικά, η Ντόνα Μάρτιν μόνο βάσανα πέρασε.

Τώρα: Το 2006 έκανε το ριάλιτι Tori & Dean: Sweet Home Hollywood, που επικεντρωνόταν στην καθημερινότητα της επταμελούς οικογένειας της με τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ. Έπαιξε στην τηλεταινία Mother, May I Sleep With Danger? και στο BH90210, εκεί όπου για πρώτη φορά μέσα από το ρόλο της άφησε υπονοούμενα για τη «ζόρικη» οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει ως και σήμερα. Ελπίζω να βγάζει ένα χαρτζιλίκι μέσα από την παρουσίαση του podcast “9021OMG” που έχει αναλάβει μαζί με την Τζένι Γκαρθ.

Λουκ Πέρι (Ντίλαν)

Τότε: Ήταν ο Ντίλαν ΜακΚέι, που ζούσε ανέμελη ζωή σαν ένας Καλιφορνέζος Τζέιμς Ντιν, αυτός που ερωτεύτηκαν Κέλι και Ντόνα και Βάλερι (σε διαφορετική χρονική στιγμή).

Τώρα: Έπαιξε στη θεολογική/σερφ-ολογική σειρά John from Cincinatti (αν αγαπάτε το σερφ, δείτε την), υποδύθηκε έναν ομοφυλόφιλο θαυμαστή των πτηνών στο Will & Grace, έναν κατάδικο στη σειρά Οz, ακόμα και στο βρετανικό θέατρο West End έφτασε, σε μια διασκευή του Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι, μαζί με την Άλισον Χάνιγκαν. Το 2019 πέθανε, ενώ λίγο πριν είχε περάσει και από το τηλεοπτικό Riverdale. Ίσως ο καλύτερος ηθοποιός εκείνης της παρέας του Μπέβερλι Χιλς.

Τζένι Γκαρθ (Κέλι)

Τότε: Ο ορισμός της μεταμοντέρνας έφηβης πριγκίπισσας ήταν ο χαρακτήρας της Κέλι Τέιλορ. Πέρασε το βάσανο της με τα ναρκωτικά, με το «τρίγωνο» μεταξύ Μπράντον και Ντίλαν, με τη μαμά της που παντρεύτηκε ξανά, και γενικά δεν είχε πολλές φωτεινές στιγμές η Κέλι.

Τότε: Η Τζένι Γκαρθ έπαιξε και στο 90210, τη σειρά-spinoff που επικεντρωνόταν σε εφήβους της δεκαετίας του 2000, αλλά και στο BH90210. Έπαιξε σε αδιάφορες τηλεταινίες, στις σειρές What I Like About You και Mystery Girls και στο Dancing With the Stars, το καταφύγιο των άνεργων ηθοποιών που οριακά θυμόμαστε ότι υπήρξαν. Α, και χώρισε από τον άντρα της, Πίτερ Φατσινέλι (τον έχουμε δει στο Twilght), με τον οποίο έχει κάνει τρία παιδιά.

Ίαν Ζίρινγκ (Στιβ)

Τότε: Ο Στιβ ήταν ο μπουνταλάς, ο χαζούλης φίλος του Μπράντον και του Ντίλαν, με την πιο ευαίσθητη πλευρά, που αποκαλύφθηκε όταν μάθαμε ότι ήταν υιοθετημένος. Το καλύτερο παιδί της σειράς, χόρτασε πάστες.

Τώρα: Tον έχουμε δει σε περάσματα από προγράμματα όπως τα: The Apprentice, Dancing With the Stars, Worst Cooks in America, αλλά και στην b-movie Sharknado. Δεν τον 'πεθύμησε η υποκριτική ακριβώς.

Γκαμπριέλ Καρτέρις (Άντρεα)

Τότε: Η αρχισυντάκτρια της εφημερίδας του λυκείου, που ερωτεύτηκε τον συντάκτη Μπράντον Γουόλς (καλά πήγε αυτό). Την είδαμε για πέντε σεζόν στη σειρά, να υποδύεται πειστικά την φοιτήτρια, όντας 30-35 ετών.

Τώρα: Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός έχει εμφανιστεί στις σειρές My Alibi (2008) και Code Black (2015), ενώ έφτασε στα όρια της παράλυσης, ύστερα από τραυματισμό που υπέφερε κατά τα γυρίσματα της τηλεταινίας "Past Tense" (2006). Υπήρξε πρόεδρος του σωματείου ηθοποιών, ενώ την είδαμε και στο ψιλοαδιάφορο ΒΗ90210. Πρόσφατα εμφανίστηκε και στην αστυνομική σειρά We Own This City, από τον δημιουργό του The Wire, Ντέιβιντ Σάιμον.

Τίφανι Θίσεν (Βάλερι)

Τότε: Κάθε αγόρι που ερωτευόταν τα δυσλειτουργικά κορίτσια του σχολείου του, έβλεπε Beverly Hills για τη Βάλερι (κι εγώ). Η Τίφανι Θίσεν, έμπειρη από νεανικές σειρές (την είχαμε δει στο Πριν Χτυπήσει το Κουδούνι), έκανε την «τοξική» Βάλερι Μαλόουν το 1994, που ερωτευόταν «στα τυφλά» και προκαλούσε «ζημιές» ως -κάτι σαν- femme fatale.

Τώρα: Έχει δική της σειρά μαγειρικής, το Dinner at Tiffani’s, ενώ την είδαμε και στη σειρά Alexa & Katie που έπαιξε στο Netflix, αλλά και στο reboot του «Πριν Χτυπήσει το Κουδούνι», που πέρασε απαρατήρητο, αν και αρκετά πιο ενδιαφέρον από τις αναβιώσεις του Μπέβερλι Χιλς.