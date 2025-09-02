Η αποστομωτική απάντηση παρουσιάστριας σε τηλεθεατή που της είπε να ντύνεται σαν γυναίκα

Η παρουσιάστρια Maggie Vespa του τηλεοπτικού σταθμού KGW-TV στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ δέχθηκε σεξιστικά μηνύματα από άνδρα τηλεθεατή, ο οποίος την επέκρινε για την επιλογή της να φοράει ψηλόμεσα παντελόνια, χαρακτηρίζοντάς την «ανόητη» και «πως δείχνει γελοία».

Η Vespa απάντησε δημόσια, τόσο μέσω των social media όσο και στον τηλεοπτικό αέρα, μετατρέποντας την επίθεση σε αφορμή για έναν ευρύτερο φεμινιστικό διάλογο γύρω από την εμφάνιση των γυναικών στα ΜΜΕ.

What’s that? How’s being a woman in news?



Omg sooo great, thanks for asking 💁🏻 pic.twitter.com/zHh7wPBY49 — Maggie Vespa (@Maggie_Vespa) September 6, 2019

Η απάντηση που έγινε σύμβολο: «Αυτά είναι τα παντελόνια μου. Μου αρέσουν. Τα αγόρασα», δήλωσε η Vespa, απορρίπτοντας την ιδέα ότι οι γυναίκες οφείλουν να ντύνονται σύμφωνα με τις προσδοκίες του ανδρικού βλέμματος.

Την επόμενη εβδομάδα, εμφανίστηκε με πέντε διαφορετικά ψηλόμεσα παντελόνια, ενώ συνάδελφοί της —άνδρες και γυναίκες— φόρεσαν επίσης παρόμοια ρούχα σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Η Vespa ανέδειξε το πρόβλημα της διαρκούς πίεσης που δέχονται οι γυναίκες, ιδιαίτερα όσες βρίσκονται σε δημόσια θέα, να ανταποκρίνονται σε πρότυπα «ιδανικής» εμφάνισης.

Όπως σημείωσε, η αξιοπιστία και η επαγγελματική τους επάρκεια συχνά αμφισβητούνται όταν δεν πληρούν αυτά τα πρότυπα — κάτι που οι άνδρες συνάδελφοί τους σπάνια αντιμετωπίζουν.

Η Vespa έκλεισε την παρέμβασή της με ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια:

«Ντυθείτε όπως θέλετε, να δείχνετε όπως θέλετε, και αν κάποιος προσπαθήσει να σας μειώσει γι’ αυτό, είναι δικό του πρόβλημα — όχι δικό σας.»

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Αντιθέτως, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της έμφυλης προκατάληψης που διαπερνά τον δημόσιο λόγο και την τηλεοπτική πραγματικότητα.

Η Vespa δεν υπερασπίστηκε απλώς την προσωπική της επιλογή — υπερασπίστηκε το δικαίωμα όλων των γυναικών να υπάρχουν χωρίς να γίνονται αντικείμενα αξιολόγησης βάσει της εμφάνισής τους.

Σύμφωνα με έρευνες, η γυναικεία αξία τείνει να αξιολογείται κυρίως βάσει της εξωτερικής εμφάνισης και του σώματος, οδηγώντας σε αντικειμενοποίηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Serena Williams: ενώ κέρδισε το Γαλλικό Όπεν, η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε περισσότερο στο τι φορούσε στο γήπεδο παρά στην αθλητική της επίδοση.