Η «Αρπαγή» που θα φέρει το τέλος του κόσμου μέχρι αύριο: Νέα θεωρία συνωμοσίας στο TikTok

To τέλος του κόσμου είναι μία αγαπημένη θεματική για τη μυθολογία, τη λογοτεχνία, το σινεμά, αλλά και τη λαϊκή κουλτούρα που καταπίνει ως χάπι στην καθημερινή πλήξη «αμάσητες» θεωρίες συνωμοσίας.

Τις τελευταίες ημέρες, μία...ιδιαίτερη δημογραφική ομάδα στις ΗΠΑ, οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί, αναπαράγουν τέτοιες προβλέψεις για την λεγόμενη «Αρπαγή» (Rapture), μια προφητεία για το τέλος του κόσμου που ενδέχεται να συμβεί στις 23 ή 24 Σεπτεμβρίου.

Το νέο fad των θρησκόληπτων συντηρητικών έχει ανέβει μάλιστα στο TikTok, έχοντας ξεκινήσει από την πρόβλεψη ενός Νοτιοαφρικανού πάστορα στο YouTube.

«Αρπαγή»: Η νέα μόδα για το τέλος του κόσμου

Για όσους την ενστερνίζονται, η θεωρία της Αρπαγής αναμένεται να συμβεί πριν από τη χριστιανική Δευτέρα Παρουσία. Σύμφωνα αυτή, οι «αληθινοί Χριστιανοί» θα υψωθούν στον παράδεισο, ενώ οι άπιστοι θα μείνουν πίσω στη Γη για να υποστούν δοκιμασίες, επιδημίες και φωτιές.

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο, από τον λογαριασμό christwillreturn με 848.100 ακόλουθους, μια γυναίκα απευθύνεται δακρυσμένη στη φίλη της λέγοντας: «Πρέπει να μετανοήσεις. Τώρα. Δεν θέλω να μείνεις πίσω».

Η ίδια περιγράφει ένα όνειρο όπου φώναζε πως «ο Ιησούς έρχεται», όμως, όπως λέει, «κανείς δεν με άκουγε. Κάποιοι με κορόιδευαν».

Σε άλλο βίντεο, στον λογαριασμό Christianquotes89, δύο άνδρες εξηγούν τι πρέπει να κάνουν οι «μη πιστοί» μετά την Αρπαγή: