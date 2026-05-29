Αν η αυτοπεποίθηση είχε πρόσωπο: Κουλ μαθητής με φανέλα του ΠΑΟΚ «ξυνόταν» αλλά θα γράψει τέλεια στις Πανελλήνιες

Μεταδοτική ήταν η ενέργεια που είχε ο Γιάννης, ένας από τους χιλιάδες υποψήφιους των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2026, που εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (29/05) στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά το πρώτο μάθημα, ο υποψήφιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τις επιδόσεις του και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος και για τη συνέχεια.

«Έγραψα πολύ καλά, πολύ καλύτερα απ΄ό,τι πίστευα. Τώρα έχω αγγίξει καλά ποσοστά» σημείωσε αρχικά, ενώ δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελά καθώς στεκόταν δίπλα στη δημοσιογράφο, φορώντας και μία φανέλα του ΠΑΟΚ.

«Είναι η τελευταία φορά που γράφω έκθεση και μόλις κατάλαβα ότι έχω τελειώσει, είχα ένα τεράστιο χαμόγελο, ήθελα να ουρλιάξω, να τα βγάλω όλα» περιέγραψε.

Όσον αφορά στο επόμενο μάθημα που θα βρει μπροστά του, τα Μαθηματικά, «λογικά θα γράψω 20» εκτίμησε. «Not gonna lie, γιατί είναι το μάθημά μου. (...) Το χω από μικρός, είμαι μαθηματικός τύπος».

Σημείωσε πως θέλει να περάσει «ναυτιλιακά στον Πειραιά. Πιστεύω ότι μπορώ, είναι εφικτό».

Σχετικά με την προετοιμασία του και εάν έκανε θυσίες για να μπορέσει να χτίσει αυτή την αυτοπεποίθηση που ανέδιδε, είπε πως δεν αφοσιώθηκε στο διάβασμα, αντίθετα «ξυνόταν».

«TikTok, Instagram Reels. Δεν διάβασα πάρα πολύ σε σύγκριση με τους συμμαθητές μου. Ξυνόμουν».

Καλά αποτελέσματα Γιάννη...