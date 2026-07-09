Η πιο μικρή DJ στον κόσμο πάει δημοτικό - Μπήκε στο Ρεκόρ Γκίνες ήδη από τα 6

Σε ηλικία μόλις εννέα ετών, η DJ Rinoka από την Ιαπωνία είναι ήδη μια εδραιωμένη καλλιτέχνιδα της techno, κατέχοντας μάλιστα το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες ως η νεότερη DJ παγκοσμίως από την ηλικία των έξι ετών.

Μπορεί να μην πλησιάζει καν στην ηλικία που της επιτρέπεται να μπει νόμιμα σε κλαμπ, ωστόσο το ταλέντο της πίσω από τα decks είναι αναμφισβήτητο και εντυπωσιακό για το νεαρό της ηλικία της.

DJ πριν καν πάει σχολείο

Η DJ Rinoka εισήλθε στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής στα τέσσερα της χρόνια, πριν καν ξεκινήσει το σχολείο, μέσα από τραγούδια που έβρισκε στο YouTube από την Amelie Lens και την Nina Kraviz.

Η μικρή γοητεύτηκε από το πόσο κουλ φαίνονταν οι DJ πίσω από τα decks και ζήτησε για τα Χριστούγεννα την πρώτη της κονσόλα. «Μου αρέσει το κουλ, γρήγορο, έντονο στυλ», δήλωσε στο Associated Press, φορώντας ένα καπέλο με το δικό της λογότυπο.

Κατά τα άλλα η Ρινόκα περνά μια φυσιολογική παιδική ηλικία, κάνοντας συλλογή από λούτρινα ζωάκια, με το αγαπημένο της να είναι ένα σκυλάκι με το όνομα Κοροτσάν, που κουβαλάει πάντα μαζί στη σκηνή. Παρακολουθεί επίσης μαθήματα χορού χιπ χοπ, απολαμβάνει να κάνει χειροτεχνίες.

Η καθημερινότητα της Ρινόκα είναι ιδιαίτερη απαιτητική για μια μαθήτρια δημοτικού, συνδυάζοντας τον αθλητισμό, αφού συμμετέχει στην επαγγελματική ομάδα μπέιζμπολ του Τόκιο, Yomiuri Giants, ενώ παράλληλα μοιράζεται τη σκηνή με πολύ μεγαλύτερους της, DJs σε διάφορες εκδηλώσεις.