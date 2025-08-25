Η Ρούλα Πισπιρίγκου έγινε θέμα σε γνωστό βρετανικό podcast εγκλημάτων

Η δημοσιογράφος Ρέιτσελ Σιλβέστερ ταξίδεψε στην Ελλάδα για να ερευνήσει αν η επιστήμη της γενετικής στάθηκε εφικτό να διαμορφώσει την υπόθεση καταδίκης της Ρούλας Πισπιρίγκου, της μητέρας που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία των τριών παιδιών της και τελικά ομολόγησε την ενοχή της. Η δημοσιογράφος της Observer μίλησε με γνωστούς Έλληνες δημοσιογράφους για το τηλε-σίριαλ του φρικτού εγκλήματος της Πισπιρίγκου, η οποία συστήθηκε στο κοινό ως μια τραγική φιγούρα, μια μάνα που έχασε τα παιδιά της ξαφνικά και στη συνέχεια αποκάλυψε την φρικτή αλήθεια των πράξεων της.

Υπάρχει και μια ανώνυμη μάρτυρας, ονόματι «Έλενα», η οποία περιγράφει μεταξύ άλλων πως όταν είδε για πρώτη φορά την Πισπιρίγκου στην τηλεόραση, ένιωσε μια συμπόνοια, για τη γυναίκα που στο πέρασμα των μηνών, αποκαλύφθηκε πως ήταν μια «σύγχρονη Μήδεια».

Το podcast στέκεται στο ζήτημα της διερεύνησης της ύπαρξης κάποιας γενετικής διαταραχής η οποία ενδεχομένως να στάθηκε μοιραία για το θάνατο των τριών παιδιών, στα στοιχεία σχετικά με το δηλητήριο της κεταμίνης και την πρόσβαση της Ρούλας μέσα από το νοσοκομείο σε αυτή. Η αλήθεια αποκαλύπτεται ξανά.

Είστε έτοιμοι να το ζήσετε, ξανά;