Η τάση στο σεξ που κάνει τη διέγερση να διαρκεί «γελοία πολύ» και παίζει στο ίντερνετ

Η συζήτηση για μια παράξενη τάση στο σεξ έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου τον τελευταίο καιρό, καθώς έχει αποκτήσει δημοσιότητα μέσω online κοινοτήτων και πορνογραφικών φόρουμ.

Πρόκειται για την τάση που ακούει στον όρο «gooning» η οποία συνδέεται με τη διαθεσιμότητα απεριόριστου πορνογραφικού περιεχομένου online και τη σεξουαλική υπερδιέγερση που αυτό προκαλεί. Οι κοινότητες στο Reddit, Tumblr και άλλα online φόρουμ έχουν συμβάλει στην εξάπλωση της ιδέας.

Τι είναι το «gooning»;

Ο όρος «gooning» στο πλαίσιο του σεξ και της αυτοϊκανοποίησης, αναφέρεται σε μια κατάσταση έντονης, σχεδόν εμμονικής ενασχόλησης με την ηδονή, συνήθως μέσω παρατεταμένου αυνανισμού και εστίασης σε πορνογραφικό υλικό.

Ένα άτομο μπορεί να goonάρει για ώρες, να μην εκσπερματώνει, και να το κάνει καθημερινά, εστιάζοντας πλήρως στο συναίσθημα και την εικόνα, σαν να μπαίνει σε μια σεξουαλική φούσκα.

Unsplash

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν μάλιστα ότι συνδέεται με την άλλη τάση της εποχής, τη συνήθεια του binge watching (κατανάλωση χωρίς όριο) η οποία εφαρμόστηκε και στο σεξουαλικό επίπεδο.

Μπορεί να γίνει ανησυχητικό για την υγεία;

Αν και κάποιοι το βλέπουν ως σεξουαλική απελευθέρωση, δημοσίευμα στο Ladbible αναφέρει πως μπορεί να συνδεθεί με κίνδυνο εθισμού στο πορνό, μείωση ευχαρίστησης από το κανονικό σεξ και να οδηγήσει μέχρι και σε απομόνωση και κοινωνική απόσυρση αλλά και ψυχολογική σύγχυση γύρω από τις σεξουαλικές ανάγκες του κάθε ατόμου.