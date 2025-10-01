Η Tilly Norwood θέλουν να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον - Κι αυτό είναι βαθιά προβληματικό

Η Tilly Norwood είναι αυτή τη στιγμή η πιο αμφιλεγόμενη φιγούρα στο Χόλιγουντ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την καριέρα της στην υποκριτική, αλλά οι βλέψεις κάποιων είναι να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον. Και όταν λέμε “κάποιων” εννοούμε εκείνους που τη δημιούργησαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μιας και δεν πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο.

Οφείλει την ύπαρξή της στο στούντιο ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης, Xicoia, όπως γράφει ο Guardian. Επίσημα στο κοινό η Tilly Norwood συστήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ζυρίχης και ήδη κάποια στούντιο έχουν δείξει ενδιαφέρον συνεργασίας, ακόμα και πρακτορείο μοντέλων.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr