Η Τουρκάλα παρουσιάστρια Εϊσάν Ακσόι που ξεγέλασε τους πάντες: Την ερωτεύτηκαν, αλλά δεν υπάρχει

Οι φίλαθλοι του Champions League βρήκαν νέα μούσα: την Τουρκάλα «παρουσιάστρια» Εϊσάν Ακσόι. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα σε επτά μήνες, η Ακσόι μάζεψε 43.000 ακόλουθους στο Instagram. Κάποιοι μάλιστα πληρώνουν έως και 771 λίρες τον μήνα για «premium» περιεχόμενο 18+.

Στις 235 αναρτήσεις της, η «παρουσιάστρια» ταξιδεύει, κάνει γιόγκα, ποζάρει σε πολυτελή αυτοκίνητα και τώρα εμφανίζεται με φανέλες όλων των μεγάλων τουρκικών ομάδων. Σαν να φόραγε κάποιος όλες τις φανέλες των «Big Six» της Αγγλίας μαζί.

H AI παρουσιάστρια | Instagram / @eysanaksoytr

«Είσαι όμορφη σαν άγγελος», γράφει ένας. «Πριγκίπισσα, βασίλισσα, σουλτανίνα», γράφει άλλος.

Με Patreon, Instagram, TikTok και YouTube, η Ακσόι δεν είναι απλώς μια «παρουσιάστρια». Είναι μια καλοστημένη επιχείρηση που πουλάει όνειρα σε όσους θέλουν να τα αγοράσουν. Και όπως φαίνεται, αρκετοί βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν το απόλυτο τίποτα.

Πηγή: Dailymail.com