Η viral AI «λύση» για να μην συντρίβονται τα αεροπλάνα που έφαγε γερό κράξιμο και τρέλανε το ίντερνετ

Το αεροπλάνο θεωρείται παραδοσιακά το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς, βάσει στατιστικών δεδομένων, αν και σίγουρα πολλοί είναι εκείνοι που θα διαφωνήσουν και ίσως αυτό να οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως αν κάτι πάει στραβά, τα περιθώρια να σωθεί κανείς δείχνουν μάλλον περιορισμένα.

Άλλωστε, σε πολλά αεροπορικά δυστυχήματα κατά καιρούς έχουμε δει στην πράξη ότι δεν υπήρξαν επιζώντες ή ήταν ελάχιστοι και έτσι είναι λογικό το θέμα της ασφάλειας να απασχολεί, ενώ όπως φαίνεται, τα τελευταία 24ωρα το θέμα της ασφάλειας έχει απασχολήσει έντονα και τους χρήστες στο Χ.

Ένα βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και παρουσιάζει μια πρόταση για το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί η συντριβή ενός αεροπλάνου, ώστε στη συνέχεια οι επιβάτες και το πλήρωμα να μπορούν να βγουν σώοι, εφόσον πάντα το αεροπλάνο πέσει στη θάλασσα.

Όπως μπορούμε να δούμε, το AI βίντεο προτείνει να ανοίγει ένα μεγάλο μπαλόνι σαν αερόσακος, το οποίο θα προστατεύει όλη την άτρακτο από το να σπάσει σε χίλια κομμάτια κατά την επαφή του αεροσκάφους με την επιφάνεια της θάλασσας.

Βέβαια, όσο ωραία και πάνω από όλα ομαλά παρουσιάζεται η όλη ιδέα στο εν λόγω βίντεο άλλο τόσο κράξιμο «έφαγε» στα σχόλια από τους χρήστες, οι οποίοι έσπευσαν να γράψουν άλλοι πιο κομψά άλλοι με «γαλλικά» ότι ρεαλιστικά μιλώντας κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ.

Aviation safety.



Your opinion?

pic.twitter.com/mYl1pSnVgs — Dr Tariq Tramboo (@tariqtramboo) December 15, 2025

«Δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο», «Όποιος το σχεδίασε αυτό, δεν έχει δει ποτέ αεροπλάνο να συντρίβεται», «Καλύτερα να δώσουν στον κάθε επιβάτη αλεξίπτωτο», «Το τράνταγμα από μόνο του θα σκοτώσει τους περισσότερους επιβάτες στο αεροπλάνο», «Πραγματικά πιστεύετε ότι τα αεροπλάνα πέφτουν σε slow motion;», είναι μερικά από τα πιο ψύχραιμα σχόλια.

«Δεν ξέρω τίποτα από αεροπλάνα, αλλά αυτά είναι μα...κίες», «Απορώ πώς δεν το σκέφτηκε κανείς μέχρι τώρα» συνοδευόμενο από emoji που έχει «λυθεί» στα γέλια, είναι δύο ενδεικτικά σχόλια με πιο ωμή διατύπωση και με λίγο χιούμορ που επίσης δεν έλειψε από τα σχόλια των χρηστών.

Έτσι, μπορεί τα views του AI βίντεο να απογειώθηκαν μέσα σε ούτε 48 ώρες και να κοντεύουν να αγγίξουν τα 3,5 εκατομμύρια, όμως, τα σχόλια επεφύλασσαν μια... ανώμαλη προσγείωση σε όσους θεώρησαν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.