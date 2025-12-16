Ο παίκτης του Ρουκ Ζουκ που θέλει να γίνει πρωθυπουργός: «Θα τον ψηφίζατε;» - «Όχι»

Στο χθεσινό επεισόδιο του Ρουκ Ζουκ η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχτηκε έναν εν δυνάμει μελλοντικό πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Τάσο από τους «Μαιν και Δεν».

«Σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ήθελε να γίνει πρωθυπουργός. Να 'τος, εδώ είναι, ο Τάσος. Γιατί θες να γίνεις πρωθυπουργός;», ρώτησε η Ζέτα Μακρυπούλια τον παίκτη, ο οποίος απάντησε με το απαιτούμενο ύφος: «Μου αρέσει να ηγούμαι γενικώς».

Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια πέρασε στο κυρίως πιάτο χωρίς περιστροφές ρωτώντας τον «υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις και κάτι σε αυτή τη χώρα να σε ψηφίσουμε;».

«Μα αυτός είναι ο στόχος», της απάντησε έχοντας μπει ακόμα περισσότερο στο πετσί του ρόλου ενός Πρωθυπουργού: «να γίνουν κάποιες βασικές αλλαγές, σημαντικές που να βελτιώσουν αν όχι να φτιάξουν εντελώς την κατάσταση που επικρατεί».

Τότε, όμως, ήρθε η ανώμαλη προσγείωση από τους ίδιους τους φίλους στην ομάδα του, αφού οι πιο πολλοί δήλωσαν ότι δεν θα τον ψήφιζαν όταν τους έκανε τη σχετική ερώτηση η Ζέτα Μακρυπούλια.

«Όχι, εδώ δεν τον ψηφίσαμε για να μπει αρχηγός εδώ, κατά τύχη μπήκε, νουμεράκια κάναμε», απάντησε ένας φίλος του Τάσου, ο οποίος έδωσε και επική απάντηση όταν ρωτήθηκε για το αν θα κάνει ρουσφέτια για να πάρει ψήφους, λέγοντας πως θα έκανε μόνο σε όσους θα τον ψήφιζαν, άντε και «σε τρεις - τέσσερις» ακόμα.