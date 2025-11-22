Ο viral γρίφος του «ενός εκατομμυρίου» για την τηλεόραση που μαρτυρά την ηλικία σου

Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου και τις τελευταίες ημέρες μια απορία που αφορά την τηλεόραση του παρελθόντος έχει γίνει viral στο X μετρώντας εκατομμύρια προβολές.

Μάλιστα, από τις απαντήσεις των χρηστών μπορείς να καταλάβεις - στο περίπου τουλάχιστον - την ηλικία τους ή έστω σε ποια γενιά ανήκουν, αφού όσοι ξέρουν την απάντηση είναι τουλάχιστον άνω των 40 ετών.

Συγκεκριμένα ένας χρήστης, του οποίου το όνομα παραπέμπει σε βιντεοπαιχνίδι των '80s tweetαρε πριν λίγες ημέρες την ακόλουθη απορία που για τον ίδιο ήταν μάλλον γρίφος:

«Ο παππούς μου μού είπε ότι παλιά, τα τηλεοπτικά κανάλια σταματούσαν να εκπέμπουν γύρω στα μεσάνυχτα. Έπαιζαν τον εθνικό ύμνο και μετά έβγαιναν εντελώς εκτός αέρα μέχρι το πρωί. Είναι αλήθεια ή μήπως με πειράζει;».

Όσοι την έχουν ζήσει αυτή την εποχή, ξέρουν με τη μία την απάντηση, οι νεότεροι πάλι - από 30 και κάτω - σίγουρα έχουν και εκείνοι με τη σειρά τους αυτή την απορία, εκτός και αν έτυχε να τους το πει κάποιος.

Η απάντηση είναι ότι ο παππούς του δεν του έκανε πλάκα και αυτό έσπευσαν να απαντήσουν οι περισσότεροι χρήστες στα σχόλια, με το tweet να ξεπερνά μέσα σε ούτε μία ημέρα τις 1,1 εκατομμύρια προβολές, ενώ πλέον - μέσα σε ούτε δέκα ημέρες - έχει ξεπεράσει τα 6,2 εκατομμύρια views.

My grandpa told me that in the old days, TV channels would stop broadcasting around midnight. They'd play the national anthem and then go completely off air until morning. Is that real, or is he messing with me? — Thrilla the Gorilla (@ThrillaRilla369) November 12, 2025

Μάλιστα, κάποιοι χρήστες δεν άφησαν ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία και αυτοσαρκάστηκαν για την ηλικία τους, με σχόλια τύπου «Ναι είμαι τόσο ηλικιωμένος», άλλοι ανέφεραν ότι το πρόλαβαν όταν ήταν παιδιά, ενώ ένας χρήστης tweetαρε ότι αν και δεν είναι καν 30, ναι, το έχει προλάβει και εκείνος.

Ακόμα δεν έλειψαν και οι παραλληλισμοί με το internet με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Αν ο κόσμος έκανε το ίδιο και με το Ίντερνετ κάθε βράδυ, το πιθανότερο είναι ότι θα ήμασταν και πάλι ευτυχισμένοι».

Να αναφέρουμε ότι και για τα ελληνικά κανάλια ίσχυε το ίδιο αφού κάποια στιγμή είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σταματούσαν το πρόγραμμά τους, παίζοντας ένα promo βίντεο με το σλόγκαν και το λογότυπο του σταθμού και στη συνέχεια τον εθνικό ύμνο προτού η οθόνη γίνει γκρι με χιόνια ή μαυρίσει εντελώς.

Εναλλακτικά έπαιζαν και ενημερωτικές καρτέλες με το πρόγραμμα του σταθμού για τις επόμενες ημέρες.

Το πρόγραμμα ξεκινούσε εκ νέου κατά τις 6 το πρωί (για κάποιους σταθμούς πολύ αργότερα μέσα στη μέρα) πάλι με τον εθνικό ύμνο και το ίδιο promo βίντεο του σταθμού.

Στην πορεία τα μεγαλύτερα κανάλια «τράβηξαν» το πρόγραμμά τους μέχρι τις 2 με 3 μετά τα μεσάνυχτα, ώσπου πολύ αργότερα έγινε 24ωρο.

Να σημειωθεί, όμως, ότι τα μικρότερα κανάλια άργησαν πολλά χρόνια να εκπέμπουν όλο το 24ωρο, ενώ σε πρώτη φάση όσοι σταθμοί το έκαναν αυτό, συνήθως τα ξημερώματα έπαιζαν κυρίως βίντεο κλιπ.