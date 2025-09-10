Η viral φιλία ενός ψαρά με έναν γλάρο στην Ιταλία: «Είναι ο κολλητός μου» - Μία σχέση 5 χρόνων

Στην καρδιά της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής στην Ίσκια στην Ιταλία, εκτυλίσσεται μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι ή από TikTok.

Ο 43χρονος ψαράς Ντομένικο Σκιάνο και ο γλάρος Πασκουάλε είναι κάτι παραπάνω από απλοί γνωστοί της θάλασσας. Είναι φίλοι. Αχώριστοι.

«Στην αρχή τον αναγνώρισα από μια ουλή στο πόδι του και μερικά μαύρα στίγματα στην ίριδα του, αλλά μετά μας άρεσε και γεννήθηκε ένας αδελφικός δεσμός», λέει ο Ντομένικο, που έχει κερδίσει χιλιάδες followers για την οικολογική του στάση και τις αυθεντικές στιγμές που μοιράζεται με τον φτερωτό του φίλο.

Η σχέση τους κρατά πάνω από πέντε χρόνια. Ο Πασκουάλε εμφανίζεται σχεδόν κάθε μέρα στο μικρό αλιευτικό σκάφος του Ντομένικο, όχι μόνο για ψάρι — αλλά για παρέα.

«Ναι, πού και πού του δίνω λίγη τσιπούρα, ένα σαυρόψαρο ή ένα τορπιλόψαρο, αλλά αυτός περιφρονεί το λαβράκι και το πιντερέ», εξηγεί γελώντας.

«Αλλά πάντα μου κάνει παρέα, ακόμα και όταν δεν πεινάει: αν του προσφέρω λίγο ψάρι και δεν το θέλει, το παίρνει με το ράμφος του και, με ευγνωμοσύνη, το βάζει στην καμπίνα του αλιευτικού μου σκάφους.»

Η επικοινωνία τους έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ο Ντομένικο μπορεί να ξεχωρίσει τις κραυγές του Πασκουάλε, ακόμα και το «τιτίβισμα συναγερμού» όταν εμφανίζεται κάποιος αρσενικός γλάρος — όπως ο Τεστανέρα, που έχει ονομάσει ο ίδιος.

Και ναι, υπάρχει και ζήλια. «Όταν δεν πήγα για ψάρεμα για ένα μήνα, αρχικά με υποδέχτηκε με καχυποψία, σχεδόν αγανάκτηση.

Ήταν σαν να ήθελε να με ρωτήσει τι είχε συμβεί.

Μετά το ξεπέρασε και είμαστε ξανά αχώριστοι.»

