Ιάπωνας διπλωμάτης μιλά για τον Καζαντζάκη στα ελληνικά και λέει γιατί ένιωσε «τρόμο» διαβάζοντας τον

Για την ιδιαίτερη σημασία των ανθών της κερασιάς στην Ιαπωνία, αλλά και για τη ματιά του Νίκου Καζαντζάκη στη χώρα, μίλησε στα ελληνικά μέσω Instagram ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ιαπωνικής πρεσβείας στην Ελλάδα, Τακάκι Νεμότο.

Στο βίντεο, ο Ιάπωνας διπλωμάτης αναφέρθηκε στο έργο «Ταξιδεύοντας στην Ιαπωνία», όπου ο Καζαντζάκης γράφει χαρακτηριστικά ότι έφυγε από τη χώρα γνωρίζοντας δύο λέξεις: «σακούρα» και «κόκορο», ενώ σημειώνει πως θα έπρεπε να προσθέσει και μια τρίτη, τον «τρόμο», για να κατανοήσει πλήρως την Ιαπωνία.

Όπως εξηγεί ο κ. Νεμότο, «σακούρα» σημαίνει κερασιά και «κόκορο» καρδιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη σημασία της κερασιάς, η οποία ανθίζει εντυπωσιακά για σύντομο χρονικό διάστημα, προσφέροντας μια μοναδική στιγμή ομορφιάς πριν τα άνθη της πέσουν απαλά στο έδαφος.

Στην Ιαπωνία, προσθέτει, η αγάπη για τα άνθη της κερασιάς δεν συνδέεται μόνο με την εφήμερη φύση τους, αλλά και με την έννοια της αγνότητας που συνοδεύει τον θάνατο. Κλείνοντας, σημειώνει πως διαβάζοντας τον Καζαντζάκη ένιωσε «τρόμο», καθώς, όπως λέει, ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας κατάφερε να διεισδύσει βαθιά στην ιαπωνική ψυχή.