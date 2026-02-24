Ιταλία: Σκύλος καταγράφηκε να κάνει την «βρώμικη δουλειά» – Βαρύ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη

Στην Κατάνια της Ιταλίας, ένας σκύλος απέκτησε κι άλλες αρμοδιότητες στο νοικοκυριό, πέρα από το να φέρνει χαρά στο σπίτι. Οι ιταλικές Αρχές δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει τον σκύλο να κουβαλάει με το στόμα σακούλες σκουπιδιών και να τις αφήνει στην άκρη του δρόμου.

Στην Ιταλία οι κάδοι σκουπιδιών δεν είναι σαν τους κάδους του Παγκρατίου· χρειάζεται κάρτα για να ανοίξουν και να πετάξεις τα σκουπίδια. Προφανώς ο ιδιοκτήτης δεν είχε την κάρτα ή βαριόταν τρομερά τη διαδικασία.

Η αστυνομία έχει πλέον αναγνωρίσει το ζώο και έχει επιβάλει πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του, επειδή το χρησιμοποίησε για παράνομη απόρριψη απορριμμάτων.

«Αυτή η συμπεριφορά είναι ταυτόχρονα πονηρή και διπλά άδικη, επειδή εκτός από το ότι ρυπαίνει την πόλη, επιχειρεί να παρακάμψει τους κανόνες εκμεταλλευόμενος τον ανυποψίαστο τετράποδο φίλο.

Ο σεβασμός της αστικής ευπρέπειας και του περιβάλλοντος είναι καθήκον όλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αφού ανέλυσαν το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, οι αρχές της Κατάνια πείστηκαν ότι ο σκύλος είχε εκπαιδευτεί από τον ιδιοκτήτη του να πετάει παράνομα τα σκουπίδια, ώστε να μην καταγραφεί ο ίδιος στην κάμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο, αν και δεν είναι σαφές πώς αποδείχθηκε ότι ο σκύλος είχε εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, όσοι συλλαμβάνονται να απορρίπτουν παράνομα σκουπίδια τιμωρούνται με πρόστιμο από 1.500 έως 18.000 ευρώ - αλλά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για… σκύλους.