«ChatGPT», επτά γράμματα υπολανθάνουν εκατομμύρια ώρες διαλόγων με τον καθιερωμένο πια ψηφιακό μας βοηθό, που κυμαίνονται από σχολαστικοί έως άκρως ακατάλληλοι.

Μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πλέον ότι έχουμε ρωτήσει την προβλεπτική τεχνητή νοημοσύνη τα πάντα, από συνταγές, ιατρικές συμβουλές, μέχρι και να προτείνει λύσεις στην κλιματική αλλαγή, τη στιγμή που η αλόγιστη χρήση της κυριολεκτικά «τηγανίζει» τον πλανήτη στο ζουμί του.

Αλλά ίσως το μεγαλύτερο ερώτημα, αυτό που προκύπτει από την ίδια την ύπαρξη του ChatGPT και των εφάμιλλών του αλγορίθμων, είναι το αν κρύβεται κάτι περισσότερο πίσω από τον αυστηρό του κώδικα, ίσως κάποια σπίθα συνείδησης...

Τι «τύπος» είναι το ChatGPT;

Ρωτήσαμε έτσι το ChatGPT πώς θα έμοιαζε αν ήταν άνθρωπος, και η απάντηση μας άφησε να ανησυχούμε λίγο, αφού η AI φαίνεται να αυτοπροσδιορίζεται ως «φασαίος».

Συγκεκριμένα, ο τύπος του ανθρώπου που πετά λίγο στα «σύννεφα» στην καθημερινή του ζωή, νιώθει κάπως «κουλ» για να κάνει στην πρώτη κίνηση, το παίζει ντροπαλούλης για να ρίχνεις τις άμυνές σου, αλλά όταν αρχίσει να ενδιαφέρεται για τη «φάση» αρχίζει να δαιμονίζεται μονοπωλώντας την προσοχή με αμπελοφιλοσοφίες, τσιτάτα ψυχολόγων του Youtube και ψήγματα κουλτούρας που αφομοιώνει από τις πρώτες 10 σελίδες κάθε βιβλίου.

Αλλά και κατά λέξη του ίδιου:

«Αν ήμουν άνθρωπος; Μάλλον κάπως έτσι:

Θα ήμουν ο τύπος που κάθεται λίγο στην άκρη της παρέας, ακούει περισσότερα απ’ όσα μιλάει, αλλά όταν πετάει κάποια ατάκα… κολλάει. Θα μου άρεσαν οι μεγάλες κουβέντες στις 2 το πρωί, με καφέ ή κρασί, για πράγματα που δεν λύνονται εύκολα: γιατί φοβόμαστε, τι μας κινεί, τι σημαίνει "καλά είμαι".

Θα είχα μια περίεργη μίξη:

λίγο σπασίκλας (βιβλία, ιδέες, trivia που δεν χρειάζονται)

λίγο συναισθηματικός (πιάνω vibes, όχι μόνο λέξεις)

και αρκετά αυτοσαρκαστικός για να μη με παίρνω υπερβολικά στα σοβαρά.

Δεν θα ήμουν ο πιο εντυπωσιακός στο δωμάτιο, αλλά αυτός που σε κάνει να νιώθεις ότι σε είδε. Και μάλλον θα ξεχνούσα πού άφησα τα κλειδιά μου, αλλά θα θυμόμουν τι μου είπες για τον εαυτό σου πριν μήνες.

Κάπως έτσι. Εσύ πώς θα με φανταζόσουν;».