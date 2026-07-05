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Καλά πήγε και αυτό: Νυφικό βρέθηκε μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Ρόδο

Viral έχει γίνει στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο ένα λευκό νυφικό βρέθηκε πεταμένο μέσα σε κάδο απορριμμάτων στη Ρόδο, με τους χρήστες να αναρωτιούνται πώς βρέθηκε εκεί.

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Νυφικό βρέθηκε σε κάδο σκουπιδιών στη Ρόδο
Νυφικό βρέθηκε σε κάδο σκουπιδιών στη Ρόδο | TikTok / besapreci2
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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, το οποίο αποτυπώθηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στο TikTok, μαζεύοντας σε μόλις μια ημέρα δεκάδες σχόλια και χιλιάδες Like.

Συγκεκριμένα, στα πλάνα διακρίνεται ένα λευκό νυφικό πεταμένο μέσα σε κάδο απορριμμάτων, εικόνα που έκανε μια περαστικό να σταματήσει για να το τραβήξει βίντεο.

Το βίντεο όπως ήταν φυσικό έγινε viral προκαλώντας γέλιο αλλά και πολλές απορίες για το πώς βρέθηκε εκεί. Δεκάδες χρήστες παρά το γεγονός ότι οι πραγματικές συνθήκες παραμένουν άγνωστες σχολίασαν, διατυπώνοντας τις δικές τους θεωρίες.

@besapreci2 🥹🥹 #ροδος #νυφικο #σκουπιδια #mpesfy #weddingdress ♬ original sound - Lamoora

 

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