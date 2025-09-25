Καναδάς: 13χρονος με ύψος 2,20 κάνει block πριν καν σηκωθεί

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για το παιδικό μπάσκετ. Ο Καναδός Jeremy Gohier, μόλις 13 ετών, έχει γίνει το πιο viral φαινόμενο του καναδικού αθλητισμού — και όχι άδικα. Με ύψος που αγγίζει τα 7 πόδια και 3 ίντσες (περίπου 2,21 μέτρα), ο νεαρός από το Κεμπέκ μοιάζει να παίζει σε άλλο επίπεδο, κυριολεκτικά.

Τα highlights του κάνουν τον γύρο των social media: καρφώματα χωρίς άλμα, μπλοκ που θυμίζουν video game και αντίπαλοι που μοιάζουν... δημοτικού δίπλα του.

Ο Gohier κυριαρχεί στο γήπεδο με τρόπο που κάνει τους θεατές να αναρωτιούνται αν βλέπουν παιδικό τουρνουά ή NBA draft.

Αν και η αθλητικότητά του βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, η σωματική του διάπλαση και η φυσική του υπεροχή τον έχουν ήδη βάλει στο ραντάρ των scouts. Φοιτά στο πρόγραμμα Sport-Études του Λυκείου Georges-Vanier και πρόσφατα εξασφάλισε την επιχορήγηση Petro-Canada FACE, που του ανοίγει τις πόρτες για τουρνουά σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

Ο Jeremy δεν είναι απλώς ψηλός. Είναι το επόμενο μεγάλο όνομα. Και αν συνεχίσει έτσι, το μόνο που θα χρειαστεί για να φτάσει στο NBA... είναι να μεγαλώσει λίγο ακόμα.