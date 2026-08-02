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Κάτι είναι πίσω σου: Cool τύπος βιντεοσκοπεί αρκούδες να ψαρεύουν δίπλα στο κεφάλι του

Όχι μόνο δεν έχασε την ψυχραιμία του, όταν είδε τις αρκούδες να ψαρεύουν πίσω του, αλλά έκανε και μορφασμούς, δείχνοντας πως απολαμβάνει τη συνάντηση.

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Αρκούδα ψαρεύει σε λίμνη
Αρκούδα ψαρεύει σε λίμνη | X/ABC News
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Επικές είναι οι σκηνές που κατέγραψε ένας άνδρας σε λίμνη της Αλάσκας, όπου δύο αρκούδες μπήκαν σε λίμνη για να ψαρέψουν.

Ο άνδρας, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με το ψάρεμα, τραβούσε βίντεο όταν παρατήρησε ότι πίσω του είναι μία μεγάλη γκρίζλι αρκούδα.

Το πλησίασε το σκάφος του, αλλά ο άνδρας όχι μόνο διατήρησε την ψυχραιμία του, αλλά φάνηκε να το διασκεδάζει κιόλας.

Καθώς η αρκούδα έψαχνε ψάρια, εκείνος έκανε μορφασμούς στην κάμερα, αλλά δεν γύριζε να την αντικρίσει.

Λίγο αργότερα, στο πλάνο μπήκε άλλη μία αρκούδα, που έψαχνε επίσης για το γεύμα της.

Το βίντεο από τις τρομερές σκηνές:

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