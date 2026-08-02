Κάτι είναι πίσω σου: Cool τύπος βιντεοσκοπεί αρκούδες να ψαρεύουν δίπλα στο κεφάλι του

Επικές είναι οι σκηνές που κατέγραψε ένας άνδρας σε λίμνη της Αλάσκας, όπου δύο αρκούδες μπήκαν σε λίμνη για να ψαρέψουν.
Ο άνδρας, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με το ψάρεμα, τραβούσε βίντεο όταν παρατήρησε ότι πίσω του είναι μία μεγάλη γκρίζλι αρκούδα.
Το πλησίασε το σκάφος του, αλλά ο άνδρας όχι μόνο διατήρησε την ψυχραιμία του, αλλά φάνηκε να το διασκεδάζει κιόλας.
Καθώς η αρκούδα έψαχνε ψάρια, εκείνος έκανε μορφασμούς στην κάμερα, αλλά δεν γύριζε να την αντικρίσει.
Λίγο αργότερα, στο πλάνο μπήκε άλλη μία αρκούδα, που έψαχνε επίσης για το γεύμα της.
Το βίντεο από τις τρομερές σκηνές:
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