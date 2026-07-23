Δεν είναι ΑΙ (επιβεβαιωμένα): Αρκούδα κόλλησε πάνω σε στύλο ηλεκτροδότησης

Η παρακάτω είδηση και το βίντεο που τη συνοδεύει μοιάζουν βγαλμένα από ΑΙ, αλλά μία ανάρτηση από το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι συνέβη στ΄αλήθεια: Μία αρκούδα ανέβηκε σε στύλο ηλεκτροδότησης και κόλλησε στην κορυφή.

Τα πλάνα τραβήχτηκαν στο Νιού Μέξικο των ΗΠΑ, με όσους βλέπουν τα πλάνα με την αρκούδα να κρέμεται από την κολώνα, μη μπορώντας να κατέβει, να μην πιστεύουν στα μάτια τους.

«Ευχαριστούμε για τον ενθουσιασμό σας για την Αμερικανική Ενεργειακή Κυριαρχία, αλλά δεν εννοούσαμε ακριβώς αυτό» ανέφερε στην ανάρτησή του στο Χ το υπουργείο, αναδημοσιεύοντας πλάνα από το περιστατικό.

We appreciate the enthusiasm for American Energy Dominance, but this isn't what we meant. https://t.co/FpfmUn6PYh — US Department of the Interior (@Interior) July 22, 2026

Σημειώνεται πως η Αμερικανική Ενεργειακή Κυριαρχία είναι το δόγμα στρατηγικής πολιτικής που δίνει προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση της εγχώριας εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και πυρηνικής ενέργειας.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ έλαβε ένα από τα πιο παράξενα τηλεφωνήματά του, την περασμένη Δευτέρα (20/07), όταν πολίτης ενημέρωσε για την άτυχη εγκλωβισμένη αρκούδα. «Καλώ για να αναφέρω ότι μία αρκούδα είναι πάνω σε έναν στύλο ηλεκτροδότησης» είπε ο καλών.

Η αστυνομικός ήταν ήδη ενήμερη για το συμβάν, ρωτώντας μόνη της εάν καλεί για να αναφέρει την αρκούδα.

Η Σάνον Μάλενς, που πέρασε από το σημείο, επεσήμανε σε τοπικό μέσο πως ταξίδευε από το Νιού Μέξικο στην Οκλαχόμα, όταν βρέθηκε μπροστά στη σκηνή.

«Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε στη αρχή, έτσι, γυρίσαμε για να δούμε καλύτερα» σημείωσε. «Νομίζαμε ότι η αρκούδα ήταν νεκρή, αλλά όσο πλησιάζαμε καταλάβαμε ότι ζούσε».

Δυστυχώς, το ζώο εξέπνευσε λίγο αργότερα.