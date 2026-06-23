Το φυσικό τρικ που μπορείτε να εφαρμόσετε στο σπίτι για να απαλλαγείτε από τις κατσαρίδες

Η εποχή που ένας από τους βασικούς εχθρούς της ηρεμίας μας είναι οι κατσαρίδες, έχει μπει για τα καλά, με τις πρώτες επιδρομές έχουν ήδη ξεκινήσει. Αν είσαι τυχερός μπορείς να τις δεις σε βεράντες ή μπαλκόνια και οι τουαλέτες, ενώ αν είσαι άτυχος, μπορεί να τις πετύχεις κρυμμένες σε μερικούς από τους επίσης κοινούς στόχους τους, όπως είναι το μπάνιο και η κουζίνα.

Οι απολυμάνσεις και το πώς μπορούμε να απαλλαγούμε αποτελεσματικά από τις κατσαρίδες είναι από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα. Ωστόσο το να διακόψεις τον κύκλο ζωής μιας κατσαρίδας δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αφού οι κατσαρίδες είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και προσαρμοστικές, κάτι που τις βοηθάει να επιβιώνουν.

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Πολυκατοικίες | (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Ένα φυσικό τρικ που προτείνεται για να κρατήσουμε μακριά τις κατσαρίδες

Οι απολυμάνσεις από ειδικά συνεργεία στις πολυκατοικίες είναι αναμφισβήτητα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να καταπολεμήσετε τις κατσαρίδες. Ωστόσο, όταν ψάχνετε έναν γρήγορο τρόπο που μπορείτε να εφαρμόσετε οποιαδήποτε στιγμή για να απαλλαγείτε από αυτές, υπάρχει ένα εύκολο τρικ που μπορείτε να δοκιμάσετε.

Μία φυσική λύση εξόντωσης των κατσαρίδων είναι να ανακατέψετε μέσα σε ένα λίτρο νερό, λίγη ποσότητα από πιπέρι καγιέν, μία λιωμένη σκελίδα σκόρδο ή ένα λιωμένο κρεμμύδι. Αφού αφήσετε το μείγμα για λίγη ώρα, μέχρι να βγουν όλες οι μυρωδιές στο 100%, ρίξτε λίγο υγρό σαπούνι και ψεκάστε το διάλυμα στα σημεία που έχετε εντοπίσει τις κατσαρίδες. Οι έντονες μυρωδιές θα τις διώξουν μακριά, απαλλάσσοντας σας από την παρουσία τους.